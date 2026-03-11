L'AP-7 gironina acumula una mitjana de més de quatre denúncies diàries per robatoris i furts
Els Mossos van detenir 47 persones en onze mesos de 2025 i catorze dels arrestats van ser-ho més d’una vegada
Els Mossos d’Esquadra van detenir 47 persones per robatoris i furts a l’AP-7 al pas per les comarques gironines entre gener i novembre del 2025. D’aquestes, 14 van ser arrestades més d’una vegada en aquest mateix període, de manera que el nombre total de detencions es va elevar fins a 77. En paral·lel, l’autopista va acumular 1.347 denúncies per aquesta tipologia delictiva, l’equivalent a més de quatre al dia.
Les dades consten en una resposta parlamentària de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a una pregunta formulada per la diputada de Junts Sònia Martínez sobre els robatoris i furts a l’AP-7.
Segons la informació facilitada pel Govern, entre gener i novembre del 2025 a l’AP-7 gironina es van registrar 1.347 denúncies per robatori i furt, majoritàriament per furts i robatoris amb força a l’interior de vehicle. Aquesta xifra representa el 5,36% del total de denúncies d’aquesta tipologia a la Regió Policial de Girona en aquest interval.
En comparació amb el 2024, les dades apunten que els delictes es mantenen en xifres similars, tot i que la comparativa s’ha de llegir amb cautela perquè les dades del 2025 només inclouen el període de gener a novembre. L’any passat, a l’AP-7 al pas per Girona es van comptabilitzar 1.539 robatoris i furts, és a dir, el 5,67% del total provincial.
Pel que fa a l’activitat policial, les persones detingudes ja superen lleugerament les del conjunt del 2024, quan n’hi va haver 46, mentre que el total de detencions es manté pràcticament al mateix nivell. Aquell any, de fet, 19 persones van ser arrestades en més d’una ocasió, cosa que va fer pujar el nombre global de detencions fins a 78.
Multireincidents: més de 100 detencions
La resposta del Govern també posa l’accent en la multireincidència. Segons Interior, en aquesta tipologia delictiva destaquen persones amb un nombre molt elevat de detencions acumulades al llarg del temps, i alguna d’elles supera el centenar de detencions policials. En el període analitzat del 2025, fins i tot un dels arrestats va arribar a acumular nou detencions.
Pel que fa als recursos policials, la resposta assenyala que el grup de Girona de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), la unitat dels Mossos d’Esquadra especialitzada en la investigació de delictes comesos a les vies ràpides, compta actualment amb tres efectius: dos mossos i una caporala. Segons el Govern, aquests agents desenvolupen principalment tasques d’investigació de delictes comesos a carreteres com l’AP-7 i, en funció de la disponibilitat, també fan tasques preventives i participen en dispositius especials relacionats amb aquesta tipologia delictiva.
Al darrere d’aquestes xifres, la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) té identificat prop d’un centenar de lladres que actuen a l’AP-7, especialment al tram de les comarques gironines, explicava el responsable fa uns mesos a l'ACN. Els delictes més habituals són el furt a l’interior de vehicles en benzineres i els anomenats punxa-rodes, grups de lladres que fan creure a la víctima que té una avaria o una roda punxada perquè s’aturi i després li roben les pertinences.
Aquestes bandes actuen de manera organitzada, sovint en grups de tres o quatre persones, i que el tram gironí és especialment sensible perquè és una de les primeres vies que es troben molts turistes quan entren a Catalunya per carretera. Des de la retirada dels peatges, aquests robatoris s’han incrementat.
Més efectius
A banda del grup de Girona, la UOM disposa de 15 agents més repartits entre Tarragona, Manresa i Sabadell, cosa que situa la cobertura total de la unitat en 18 efectius. El Govern afegeix en la responsta parlamentària que la Comissaria General de Mobilitat estudia ampliar-ne l’estructura amb l’objectiu d’incrementar l’activitat policial tant qualitativament com quantitativa, reforçar les unitats de Girona, Sabadell, Manresa i Tarragona i passar dels 18 efectius actuals als 26.
A més, Parlón remarca que altres unitats, especialment les de seguretat ciutadana, també duen a terme serveis planificats de vigilància i prevenció a l’AP-7 per intentar frenar aquests robatoris i furts.
