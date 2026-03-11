Dos camions interceptats a les comarques de Girona destapen una trama de tràfic de drogues vinculada a la Camorra
Els Mossos d'Esquadra detenen 10 persones i intervenen més de 300 quilos de cocaïna, 500 quilos d’haixix i 10 quilos de marihuana que enviaven en camions des de Catalunya amb destí Itàlia
Dos camions interceptats a Borrassà i a Riudellots de la Selva formen part de la investigació dels Mossos d’Esquadra contra una organització criminal internacional dedicada, segons la policia, al tràfic de drogues a gran escala amb destinació a Itàlia. En aquests dos vehicles, tots dos camuflats amb mercaderia legal, els agents hi van localitzar 229 quilos de cocaïna, 507 d’haixix i 10 de marihuana.
La primera intervenció es va fer l’1 d’agost a Borrassà, a l’Alt Empordà. A l’interior d’un camió que transportava fruita i anava cap a Itàlia, els Mossos hi van trobar 180 quilos de cocaïna, 200 quilos d’haixix i 10 quilos de marihuana. El conductor va ser detingut.
La segona es va produir el 8 de setembre a Riudellots de la Selva. En aquest cas, la droga viatjava en un altre camió amb destinació a Itàlia que transportava pollastres. Els agents hi van intervenir 49 quilos de cocaïna i 307 quilos d’haixix. El camioner també va ser detingut.
Banda establerta a Barcelona
Segons els Mossos d’Esquadra, aquests dos casos s’emmarquen en una investigació més àmplia sobre una xarxa establerta a Barcelona des d’on s’adquirien substàncies estupefaents, s’organitzaven els transports i es coordinava l’operativa per amagar la droga entre mercaderia legal abans d’enviar-la a Itàlia, tant per carretera com per via marítima en ferris que sortien del port de Barcelona amb destinació a Civitavecchia.
La investigació es va iniciar el 7 de febrer del 2025 a Cornellà de Llobregat, arran d’una actuació de la Guàrdia Urbana en un polígon industrial. Els agents van detectar una presumpta transacció de droga entre un camioner i el conductor d’un vehicle. En l’escorcoll del turisme es van localitzar tres motxilles amb 70 quilos de cocaïna.
A partir d’aquests fets, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) va assumir el cas. Els investigadors relacionen l’entramat amb una quinzena de transports terrestres de droga d’aquest tipus des de l’inici de la investigació i fins a l’explotació policial.
Les primeres gestions van permetre identificar quatre persones presumptament implicades en la transacció fallida del febrer del 2025, origen d’una investigació que la DIC va assumir per la dimensió dels fets.
El cap, relacionat amb la màfia
Els Mossos situen al capdavant de l’organització un dels principals investigats, que, segons la policia, estava estretament relacionat amb la màfia napolitana i dirigia l’operativa des d’un pis de luxe a Diagonal Mar, a Barcelona, amb el suport de la seva parella. Des d’allà coordinava els contactes amb els proveïdors i els enviaments de droga cap a Itàlia. La seva mobilitat constant i els viatges freqüents a l’estranger van dificultar la investigació.
Segons els investigadors, un cop es tancava l’operació, membres de l’entramat es desplaçaven des de Nàpols per recollir la mercaderia. Quan eren grans quantitats, la droga s’amagava en una nau de Montcada i Reixac entre càrrega legal, com fruita o pollastres. En els enviaments més petits, els traspassos es feien en zones industrials de Cornellà i de la Zona Franca, on la droga es lliurava directament a les cabines dels camions en qüestió de segons.
Reunion amb la Camorra
La nota també assenyala que el nucli principal del grup estava integrat per membres procedents de Nàpols i que, en alguna ocasió, s’havien reunit a Barcelona amb membres de la Camorra italiana. La policia sosté que aquestes vinculacions, juntament amb l’ús d’immobles i locals de Barcelona relacionats en anteriors operacions amb aquesta organització criminal mafiosa, van permetre inferir una possible col·laboració o pertinença d’alguns dels investigats.
L’operació policial es va tancar el 3 de març amb nou entrades i escorcolls, tres a Barcelona i sis a l’Hospitalet de Llobregat. En el dispositiu, en què van participar uns 150 agents, es van detenir deu persones d’entre 25 i 46 anys.
Fase final: detencions
En aquesta fase final, els Mossos van desplegar dimarts 3 de març un dispositiu amb uns 150 agents que va culminar amb nou entrades i escorcolls, tres a Barcelona i sis a l’Hospitalet de Llobregat, i amb la detenció de 10 persones presumptament implicades en la trama.
En l’operatiu es van intervenir més de dos quilos de cocaïna, petites quantitats de metamfetamina, marihuana i haixix, així com més de 140.000 euros en efectiu, diversos telèfons mòbils, un vehicle d’alta gamma i una motocicleta.
Els arrestats van passar a disposició judicial el 5 de març al jutjat d’instància de Cornellà que tutela la investigació, amb el suport de la Secció Territorial de la Fiscalia de l’Hospitalet de Llobregat-Cornellà. La causa continua oberta i no es descarten més detencions. Als detinguts se’ls atribueixen delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal.
