El col·lectiu mèdic gironí, satisfet pel progrés del Campus de Salut
El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, destaca el paper que haurà de tenir la col·laboració entre professionals sanitaris i tècnics
Incertesa pel dèficit de personal i l'alta demanda de metges i infermeres quan el nou hospital Trueta sigui una realitat
El col·lectiu mèdic gironí ha rebut amb satisfacció l’anunci d'aquest dilluns del projecte guanyador del futur Campus de Salut de Girona. El president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha valorat positivament el pas endavant que suposa l’elecció de la proposta arquitectònica que haurà de definir el nou complex sanitari que inclourà el nou hospital Josep Trueta.
Vilaplana ha assenyalat que la valoració inicial és de “satisfacció pel pas endavant que representa i per la solidesa d’una proposta que es percep treballada i ambiciosa”. Segons el president del col·legi professional, el projecte permet veure “una base sòlida per avançar en una infraestructura clau per al futur sanitari de la regió”.
El representant del col·lectiu mèdic també ha subratllat que ara "s’obre una etapa decisiva per continuar concretant el projecte i convertir-lo en una realitat cada vegada més tangible". En aquest sentit, ha remarcat la importància dels propers dos anys de treball, durant els quals s’haurà de redactar el projecte i definir-ne els detalls.
Vilaplana ha destacat especialment el paper que haurà de tenir la col·laboració entre professionals sanitaris i tècnics. “Seran especialment importants aquests dos propers anys de treball conjunt entre clínics, arquitectes i enginyers”, ha afirmat, tot afegint que aquesta cooperació serà clau perquè el projecte respongui adequadament a les necessitats assistencials, docents i de recerca del territori.
Incertesa pel dèficit de professionals
Tot i la valoració positiva del projecte, des del Col·legi Oficial de Metges de Girona també han advertit en diverses ocasions que el futur hospital Trueta haurà d’afrontar un repte important: el dèficit estructural de professionals sanitaris.
Durant una compareixença recent de l’Observatori del Col·legi de Metges, el cardiòleg Ramon Brugada va alertar que, si es compleixen les previsions del nou hospital, caldran entre 300 i 400 professionals d’infermeria addicionals per garantir el funcionament del centre.
En la mateixa línia, Vilaplana també va alertar del dèficit de metges i va posar sobre la taula la necessitat de repensar l’organització de les places universitàries i la planificació del sistema sanitari.
Preguntada sobre aquesta qüestió durant la presentació del projecte del Campus de Salut, la consellera de Salut, Olga Pané, va admetre que encara no hi ha un càlcul concret del nombre de professionals que necessitarà el futur hospital. Pané va recordar que, habitualment, el cost de funcionament d’un hospital és equiparable al de la seva construcció.
En aquest cas, amb un projecte que supera els 600 milions d’euros, la despesa corrent anual del centre podria situar-se en una xifra similar, de la qual prop del 70% correspon a personal.
