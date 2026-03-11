L’accident de Porqueres no és un cas aïllat: altres experiments ja havien acabat amb ferits a Girona
En els últims anys s’han registrat diversos incidents en centres educatius i activitats de divulgació científica
El de Porqueres d’aquest dimecres no és el primer experiment químic en un centre o activitats educatives de les comarques gironines que acaba amb ferits.
Un dels casos més semblants es va produir el 17 d’abril del 2023 a l’institut escola de Verges, on una professora i un alumne de 2n d’ESO van resultar ferits per cremades i van haver de ser evacuats a l’hospital Vall d’Hebron. En aquell cas, l’experiment es feia al porxo del pati, durant una classe de química. Els alumnes duien a terme una pràctica amb alcohol, bicarbonat de sodi i sucre, però una quantitat excessiva d’alcohol va provocar una flamarada que va causar els dos ferits.
Aquell mateix any, el 6 de juliol, quatre menors també van resultar ferits en una casa de colònies de Brunyola mentre simulaven l’erupció d’un volcà. Els menors van patir una deflagració durant un experiment que, en teoria, és senzill, ja que la barreja de vinagre i bicarbonat sòdic genera bombolles de diòxid de carboni, però que en aquella ocasió va acabar fallant.
Un dels episodis més recordats pel nombre de ferits, 18 en total, és el que va tenir lloc el setembre del 2022 a la Casa de Cultura de Girona, durant un experiment en què es manipulava nitrogen líquid. En aquella activitat la liderava el físic i divulgador científic Dani Jiménez. Aquest accident va acabar amb alguna denúncia als Mossos d'Esquadra.
