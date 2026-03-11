L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
La pràctica escolar, feta a l’exterior del centre, ha derivat en una explosió o deflagració per causes que encara s’investiguen
L’experiment fallit de Porqueres, que aquest dimecres ha deixat tres menors ferits, consistia en una pràctica que simulava l’erupció d’un volcà. Per causes que encara es desconeixen i que ara els Mossos d'Esquadra investiguen, la mescla no ha reaccionat com estava previst i s'ha produït una explosió o deflagració, un extrem que encara s’haurà de confirmar.
Es tracta, en teoria, d’un experiment senzill i força habitual en activitats educatives. La barreja de vinagre i bicarbonat sòdic genera una reacció que allibera bombolles de diòxid de carboni i, si també s’hi afegeix sabó, el resultat és una escuma que cau com si fos lava, segons expliquen diversos recursos educatius.
Aquest tipus de pràctica ja va acabar malament el juliol del 2023 durant una activitat educativa en una casa de colònies de Brunyola, en aquell cas amb una barreja de bicarbonat, vinagre i alcohol d’ús sanitari.
Tot apuntava que durant aquell experiment s’hi havia afegit massa quantitat d’algun dels productes químics, cosa que va acabar provocant una deflagració i cremades a quatre menors d’entre 9 i 12 anys, ferits de diversa consideració.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica