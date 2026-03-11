Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà

La pràctica escolar, feta a l’exterior del centre, ha derivat en una explosió o deflagració per causes que encara s’investiguen

Una persona abocant un producte químic.

Una persona abocant un producte químic. / FREEPIK

Eva Batlle

Eva Batlle

Porqueres

L’experiment fallit de Porqueres, que aquest dimecres ha deixat tres menors ferits, consistia en una pràctica que simulava l’erupció d’un volcà. Per causes que encara es desconeixen i que ara els Mossos d'Esquadra investiguen, la mescla no ha reaccionat com estava previst i s'ha produït una explosió o deflagració, un extrem que encara s’haurà de confirmar.

Es tracta, en teoria, d’un experiment senzill i força habitual en activitats educatives. La barreja de vinagre i bicarbonat sòdic genera una reacció que allibera bombolles de diòxid de carboni i, si també s’hi afegeix sabó, el resultat és una escuma que cau com si fos lava, segons expliquen diversos recursos educatius.

Aquest tipus de pràctica ja va acabar malament el juliol del 2023 durant una activitat educativa en una casa de colònies de Brunyola, en aquell cas amb una barreja de bicarbonat, vinagre i alcohol d’ús sanitari.

Tot apuntava que durant aquell experiment s’hi havia afegit massa quantitat d’algun dels productes químics, cosa que va acabar provocant una deflagració i cremades a quatre menors d’entre 9 i 12 anys, ferits de diversa consideració.

