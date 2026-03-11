Més de 100 professionals de salut mental participen en un repte de 10 setmanes per fomentar l’hàbit de caminar
El projecte va començar el 2023 al Baix Empordà i ja s'ha estès a tot el territori
Més de 100 professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines participen aquest any en una nova edició del programa Walking 10 Week, una iniciativa que promou l’activitat física com a eina per millorar el benestar físic i emocional.
El projecte, que va començar al Baix Empordà l’any 2023, s’amplia enguany per primera vegada a tota la xarxa territorial després de tres edicions amb bons resultats. El repte, que ha començat aquesta setmana i s’allargarà fins al 17 de maig, planteja als participants incorporar l’hàbit de caminar al seu dia a dia durant deu setmanes.
L’objectiu és assolir una mitjana d’entre 7.000 i 8.000 passes diàries, una xifra alineada amb les recomanacions internacionals d’activitat física saludable.
Sis equips
La iniciativa també incorpora elements de competició saludable per incrementar la motivació. Els participants s’han organitzat en sis equips territorials —Parc Hospitalari, Gironès, Ripollès, Centre Penitenciari, Alt Empordà i Baix Empordà— amb una persona capitana per equip.
Les passes es registren mitjançant aplicacions mòbils, braçalets d’activitat o podòmetres. Cada participant anota diàriament els passos en una “recepta de caminar” i els resultats es comparteixen setmanalment entre els equips.
Resultats positius
El 2024 el projecte va evolucionar cap al format de repte de deu setmanes adreçat a professionals dels centres de salut mental d’adults. En aquell programa els participants van superar de mitjana els 700.000 passos acumulats i van reportar una millora del benestar mental.
El 2025 la iniciativa es va ampliar a una mostra de 90 pacients, amb resultats que encara s’estan analitzant.
Amb l’edició d’aquest any, el programa fa un pas endavant ampliant-se a tota la xarxa de salut mental i addiccions de les comarques gironines. L’objectiu és consolidar l’activitat física com una eina de promoció de la salut dins l’àmbit assistencial i reforçar la cultura de benestar dins les organitzacions sanitàries.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica