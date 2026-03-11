Quim Arenas, cap de parc: "Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem"
El cap de Bombers Voluntaris del Parc de Puigcerdà deixa clar que no els treuen, sinó que són ells que han decidit deixar el parc el proper 1 d'abril
Eduard Font Badia
Els Bombers Voluntaris posaran el pròxim dia 1 d’abril punt final a 165 anys d’història, i ho faran voluntàriament, sense que ningú els expulsi. Aquest cap de setmana van emetre un comunicat per desmentir que fos una decisió unilateral de la Generalitat, sinó que van ser ells mateixos els qui van decidir tancar tanta història.
Quim Arenas, cap de bombers voluntaris del parc Puigcerdà, diu que "són cicles, la comarca ha crescut, els caps de setmana comencen dijous i són fins dilluns. Aquest ha estat un any de neu, i tot es multiplica". Els serveis que han d’atendre ara no tenen res a veure amb els que hi havia pocs anys enrere, "en pocs anys han crescut molt, i arriba un moment que no tens vida social ni familiar". I és que "no hi ha relleu, i s’han anat perdent efectius. Gent que ho ha deixat, el voluntariat ha canviat".
Cal no oblidar que el Parc de Puigcerdà, regentat per 14 bombers voluntaris, és "un parc de primera sortida, i això suposa una responsabilitat". Un parc així ha d’anar a tots els serveis, a qualsevol hora, "i amb 14 bombers, dels quals 7 tenen disponibilitat baixa, es fa impossible. Ha arribat un moment que gairebé hem d'obligar a fer les guàrdies. Sap greu, però potser si tots hi haguéssim posat una mica més, potser hauríem pogut aguantar".
Per això, quan la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments va plantejar el seu pla estratègic 2030, on es parlava de convertir els parcs de voluntaris en parcs de funcionaris de cara a l’any 2030, els voluntaris de Puigcerdà s’ho van plantejar. Arenas explica que "primer vam dir d’allargar fins al 2028, però a poc a poc vam veure que seria massa enllà. Ho vam sotmetre a votació i va sortir que no, que ho deixàvem aquest pròxim 1 d’abril".
Tot plegat ho corrobora Santi Lleonart, cap de la Regió d'Emergències Centre, qui recorda que Puigcerdà es troba en el "Top 5 dels parcs més antics de Catalunya, i prendre aquesta decisió diu molt d’ells com a organització".
Lleonart diu el mateix que Arenas: "ara són 14 bombers, molts en la franja de 56 anys en amunt, i tenen molts serveis doblats en número". De fet, el parc que haurà de substituir els actuals voluntaris estarà conformat per un "parc tipus B, amb mínim 6 bombers de guàrdia, encara que potser començaran amb 5. Per tant, entre 24 i 30 persones" per una feina que ara fan 14. La Generalitat ja ha començat el concurs intern per a escollir funcionaris, o adequar instal·lacions.
No al parc mixt
Entre plegar i seguir, la Direcció General va plantejar als voluntaris de Puigcerdà la possibilitat de passar a ser un parc mixt, com altres hi ha, on treballessin bombers funcionaris i voluntaris, però, com recorda Lleonart, "van decidir que no, que preferien posar fi a la seva trajectòria de 165 anys tots en conjunt".
Quim Arenas ho afirma. "Ens vam tornar a reunir, aquesta vegada en una assemblea extraordinària amb tots els associats, inclosos els veterans. I pràcticament per unanimitat va sortir que no". I no volen que se’ls malentengui, "no és que no creguem en el model mixt, però en els parcs mixtos, els voluntaris queden molt diluïts, i tenint aquesta història, no volíem quedar diluïts". Arenas recorda que els Bombers Voluntaris de Puigcerdà tenen la Medalla d’or del seu ajuntament, la Creu de Sant Jordi... Vam néixer el 1861 com a voluntaris i volem acabar com a voluntaris".
Ara, alguns d’ells passaran a ser veterans, i altres seguiran com a voluntaris als parcs de Bellver i Llívia. Lleonart "agraeix profundament la col·laboració d’aquests bombers en tot el procés. Per això, i per la feina feta i la transformació. La seva vinculació a la població és molt forta, amb valors, amb la majoria de gent".
Tant que Arenas acaba dient que "alguns diuen que ells són Bombers de Puigcerdà, no de la Generalitat".
El propvinent dia 9 de maig, encara que cal acabar de tancar la data, es farà un acte d’homenatge al Parc i a aquests bombers, malgrat que el traspàs serà el dia 1 d’abril "a les 7 del matí", com recorda Arenas.
