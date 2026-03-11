Tres menors ferits, dos de greus, en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
Els alumnes feien un experiment químic a l'exterior de centre
Tres alumnes de 9 anys han resultat ferits aquest dimecres al matí arran d’una explosió o deflagració que s’ha produït mentre es feia un experiment de química a l’exterior de l’escola L’Entorn de Porqueres. Dos dels menors, un nen i una nena, han patit cremades greus i han estat evacuats a l’Hospital Vall d’Hebron, mentre que un tercer alumne, amb ferides lleus, ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
L’avís al 112 s’ha rebut cap a tres quarts de dotze del migdia, quan s’ha alertat que havia explotat una ampolla durant una pràctica de química. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.
El cap territorial del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha detallat que els tres afectats són nens de 9 anys que cursen quart de Primària i que dos d’ells presentaven cremades potencialment greus. Segons ha explicat, el menor que es trobava en estat més greu tenia les lesions “més distribuïdes per tot el cos”, motiu pel qual ha estat traslladat directament en helicòpter a la unitat de cremats de la Vall d’Hebron. El segon menor greu, amb una afectació menys extensa, però també de consideració, hi ha estat evacuat en ambulància. El tercer infant, amb cremades de menys extensió i profunditat, ha estat derivat al Trueta.
Assistència emocional
Jiménez també ha explicat que el SEM ha activat cinc ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i suport psicològic per atendre tant els companys de classe com la resta de la comunitat educativa. Segons ha assenyalat, aquesta assistència serveix per valorar l’impacte emocional de l’accident, detectar possibles situacions d’estrès i orientar una eventual atenció posterior. A més, els sanitaris també han atès el professor que dirigia l’experiment, que físicament no presentava afectacions importants però sí un fort impacte emocional per la situació viscuda. En aquest sentit, Jiménez ha remarcat que “a nivell físic no sembla que hi hagi molta afectació, però sí que és veritat que com és una situació molt estressant i molt angoixant, com a SEM hem de fer l’atenció oportuna per tal d’assegurar-nos que estigui bé.”
Investigació oberta
Per la seva banda, els Bombers han assegurat la zona en arribar i han donat suport als equips sanitaris durant l’atenció als ferits. Els Mossos d’Esquadra, que hi han enviat tres patrulles, han obert diligències per aclarir les circumstàncies i les causes en què s’ha produït l’accident químic.
"L'escola és segura"
L’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha remarcat que ara la prioritat és seguir l’evolució dels tres alumnes, tot i que ha apuntat que, en principi, “tot indica que la situació no és molt greu”. També ha volgut agrair la mobilització dels serveis d’emergència i el suport rebut des de la Generalitat i el Consell Comarcal. Segons ha subratllat, es tracta d’“un accident puntual” que s’ha produït durant un experiment de laboratori fet a l’exterior del centre, en un espai airejat.
Pararols ha insistit a transmetre un missatge de calma a les famílies i a la comunitat educativa. Ha assegurat que la resta d’alumnes i el professorat es troben bé, que l’escola continua funcionant amb normalitat i que també s’activarà suport psicològic per evitar situacions d’estrès entre els alumnes i docents. “L’escola és segura”, ha afirmat l’alcalde, que ha confiat que l’incident quedi finalment en “una anècdota”.
