La tretzena edició del Vívid oferirà una setantena d'activitats apostant per l'enoturisme "actiu" i "saludable"
S'han programat caminades entre vinyes, rutes guiades, ioga i experiències sensorials
El festival Vívid celebrarà la seva tretzena edició del 2 d'abril al 3 de maig amb una setantena d'activitats i una aposta per l'enoturisme "actiu" i "saludable". Entre les propostes, hi haurà caminades entre vinyes, ioga, rutes guiades, experiències sensorials que conviuran amb els tastos singulars i activitats gastronòmiques. La iniciativa va registrar l'any passat amb la participació de 2.500 assistents, i va assolir una ocupació superior al 90%. En deu dies de venda anticipada d'entrada, a més, ja s'han venut 960 entrades, el 46% del total. Catorze activitats han exhaurit les places i els "Esmorzars de forquilla entre vinyes" ja han assolit el 75 % de les places reservades.
La programació es divideix en set categories: enoturisme actiu, benestar i vi, esmorzars entre vinyes, enogastronomia, tastos singulars, cultura i vi, i escapades. Activitats que combinen moviment, natura i vi per fomentar un estil de vida saludable i atraure un públic més jove. Inclou activitats de turisme actiu, com les propostes del celler Martín Faixó, que ofereix una ruta circular a peu per antics camins de pedra seca dins del Parc Natural del Cap de Creus o una sortida de trail running que recorrerà alguns dels espais més bonics d’aquest paratge, completada amb un avituallament i tast de vins. A la vessant sud del parc, destaca la proposta de senderisme entre vinyes programada pel celler Espelt a la seva finca de Mas Marès.
També a l'Alt Empordà, s’ofereix la ruta circular a peu proposada per l'Agrobodega El Parral a l’Albera per visitar vinyes emblemàtiques de cinc cellers de Capmany -Arché Pagès, Pere Guardiola, Oliveda, Marià Pagès i Vinyes d’Olivardots-, amb tast de vins a cada parada. Enguany, a més, el Consell Regulador de la DO Empordà recupera la Processó de la Tramuntana, una tradició amb més de 400 anys d’història que consistia a pujar al cim de Requesens per cantar goigs i pregar pels avantatges d'un vent que purifica els camps i fa créixer sanes les vinyes. Els participants de l’activitat pujaran fins a aquest balcó privilegiat amb vistes a l’Empordà, on es farà un tast guiat de cinc vins empordanesos.
Al Baix Empordà, es programa la ruta de senderisme guiat per la Vall de Bell-lloc, a Palamós, per descobrir el patrimoni natural i històric de la vall amb un tast comentat dels vins del celler Brugarol, i la ruta guiada en bicicleta entre el blau del mar i el verd de la vinya proposada pel celler Mas Oller, que inclou tast de vins amb esmorzar de productes quilòmetre zero.
També hi haurà ioga entre vinyes escoltant el cant dels ocells al celler Vinyes d’Olivardots, que es completa amb un brunch de productes de proximitat i tast de vins. A Llançà, els participants podran gaudir d’una sessió de 'barre' entre vinyes -una disciplina que combina moviments de ballet, pilates i exercici funcional-, que es tancarà amb un tastet de vins i productes del celler La Vinyeta.
Els participants del Vívid també podran gaudir d’una sessió de 'winefulness' amb l'especialista en benestar Edgar Tarrés, que combina meditació sensorial, recorregut conscient per les vinyes i un tast de vins pausat. D'aquest àmbit també destaca un matí 'slow life' al celler Empordàlia, que inclou caminada conscient entre vinyes i oliveres, sessió de ioga i brunch. El celler Mas Vida també proposa una caminada conscient amb moments de silenci per vinya, bosc i olivera, amb parades per connectar amb la natura i fer tastets de vi, oli i pa artesà posant-hi tots els sentits. Finalment, a Palamós, la taverna La Barberia proposa una pràctica d’activació del cos amb vistes al mar que culminarà amb un tast de vins capaços d’activar els sentits.
Esmorzars "entre vinyes"
Els "esmorzars entre vinyes" són una de les activitats més esperades de cada edició del Vívid i una de les més consolidades. Durant els caps de setmana del mes d’abril, els cellers de la Ruta del Vi DO Empordà i restauradors de la Cuina de l’Empordanet i de la Cuina del Vent uniran la seva creativitat per oferir una experiència enogastronòmica única que proposa un esmorzar entre vinyes, preparat principalment amb productes de proximitat i maridat amb vins de l’Empordà. Se celebraran una dotzena d’esmorzars de forquilla en espais de gran bellesa.
Experiències que fusionen la cuina empordanesa i els vins de la DO Empordà amb tallers, brunchs i sopars especials. Entre aquests, destaca el taller de platillos empordanesos que tindrà lloc al celler Viníric, on els participants cuinaran sis platets sota la direcció del xef Tomàs Brull i els maridaran amb sis vins diferents. El celler Perelada ofereix una de les activitats que ja és un clàssic del Vívid, amb la proposta gastronòmica del Celler 1923, acompanyada de la música del DJ Robert de Palma i molta animació. El restaurant Tap Blau de Calonge ofereirà un joc sensorial per descobrir aromes i sabors amb el tast de quatre vins i platets elaborats amb productes de proximitat. A Figueres, el restaurant Can Jeroni proposa un cicle de sopars maridats que combinen la seva oferta gastronòmica amb vins de diversos cellers de l’Empordà. Finalment, el Riad de l’Empordà, de Capmany, proposa un maridatge entre plats marroquins i vins empordanesos inspirat en la cultura mediterrània.
La programació del Vívid inclou tastos que només tenen lloc durant el festival. Una de les propostes més destacades és el tast de vins de l’Empordà a càrrec del comunicador Llucià Ferrer al Vins i Licors Grau de Palafrugell. Glops d’Història organitza una visita amb tast de vins a Can Trobat, una casa celler de Garriguella amb 400 anys d’història. Al celler Martí Fabra de Sant Climent Sescebes, els visitants poden gaudir d’un tast de vins dolços i rancis maridats amb foie. La sommelier Laura Masramon organitza un curs de tast de vins de l’Empordà, i Terra Remota proposa un tast dels seus vins a la llotja de l’estadi del Girona FC amb visita guiada a les instal·lacions de Montilivi.
En l'àmbit de la cultura, una de les activitats més destacades és s la trilogia de monòlegs entre vinyes que ofereixen Masetplana, la Cooperativa de Garriguella i Mas Llunes, un maridatge d'humor, vi i passejades entre vinyes amb un monòleg a cada celler, combinat amb el tast de dos vins. Al Castell de Calonge, l’Ajuntament programa un maridatge de poesia i vi. El celler Massís de l’Albera, a Vilamaniscle, acull un concert d’arpa maridat amb els seus vins. L’Ajuntament de Capmany també proposa un capvespre per maridar la música del grup Filferro amb els millors vins dels cellers de la localitat. Per acabar, La Gastronòmica organitza a Figueres un tast maridat amb el cantant Cesc Sansalvadó.
Escapades amb tastos
El Vívid proposa també diversos formats d’estades que combinen allotjament amb activitats enoturístiques. Una de les principals novetats d’aquesta edició és la proposta d’allotjament als càmpings amb segell Land of Wines, que combinen l’estada amb tastos de vins o activitats de la programació del Vívid. Complementen l’oferta propostes com ara l’activitat "Art, vi i consciència" de l’Hotel Terraza de Roses, que ofereix una estada combinada amb una sessió de meditació i aquarel·la, accés a l’spa i esmorzar.
