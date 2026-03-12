L'Aeroport de Girona creix al febrer en passatgers, però continua per sota del 2025
Aena eleva a 1.361 els vols del mes de febrer, un 14,4% més, mentre l’acumulat de l’any baixa un 1,3%
L’Aeroport de Girona-Costa Brava tanca el febrer amb 41.011 passatgers, un 5,6% més que en el mateix mes de l’any passat, segons les dades difoses aquest dimecres per Aena. El repunt mensual, però, no es trasllada encara al conjunt del 2026: entre gener i febrer l’equipament suma 76.473 viatgers, un 1,3% menys que en el mateix període del 2025.
El creixement del febrer també es nota a la pista. Durant el mes, l’aeroport gironí ha operat 1.361 vols, cosa que representa un 14,4% més que fa un any. En l’acumulat dels dos primers mesos del 2026, les operacions arriben a 2.653, amb un augment del 4,7%. Això vol dir que el trànsit aeri creix amb més força que no pas el nombre de passatgers, en un inici d’any en què Girona recupera activitat, però encara no iguala els registres globals del 2025.
La clau del balanç és aquí: el febrer dona aire a l’aeroport, però no esborra el retrocés amb què va arrencar l’any. Per això, la fotografia actual combina dues lectures. D’una banda, un mes clarament a l’alça tant en viatgers com en moviments; de l’altra, un acumulat encara lleugerament per sota del de l’any passat.
Girona dins la xarxa catalana
En el conjunt de Catalunya, l’aeroport gironí queda molt lluny dels volums del Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, que al febrer registra 3.895.934 passatgers i 24.474 operacions. A més distància apareixen Reus, amb 681 viatgers i 1.298 moviments, i Sabadell, amb 4.704 enlairaments i aterratges i 438 passatgers. El contrast serveix per situar el pes de Girona dins la xarxa catalana, però també per confirmar que l’equipament de Vilobí d’Onyar manté una evolució positiva en ple hivern.
Més enllà del repunt local, Aena assenyala que la seva xarxa a Espanya va tancar el febrer amb un creixement del 2,8% en passatgers, per sota del 4% que s’havia registrat un any abans. En aquest context, l’aeroport de Girona signa un febrer expansiu i arriba a la primavera amb una tendència millor que la de començament d’any, però amb el pendent encara obert de recuperar també l’acumulat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil