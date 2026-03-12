Besalú reuneix més d’un centenar de ferrers a la 27a Fira del Ferro
La cita biennal se celebra aquest 14 i 15 de març amb forja al carrer, una peça col·lectiva i visites guiades per la vila
Besalú tornarà a convertir-se aquest 14 i 15 de març en un gran taller de forja a l’aire lliure amb la 27a Fira del Ferro, una cita biennal que reunirà més d’un centenar de ferrers i artesans del ferro d’arreu del territori. La programació inclou forja al carrer, sessions formatives especialitzades i visites guiades a les escultures de ferro repartides pels carrers de la vila.
El centre històric de Besalú s’omplirà aquest cap de setmana d’espurnes, foc i cops de martell amb una nova edició de la Fira de Forjadors i Artistes del Ferro. La trobada, de caràcter biennal, converteix la vila comtal en un aparador viu d’un ofici ancestral i en un punt de trobada per a professionals i visitants.
Una de les propostes centrals tornarà a ser la forja al carrer, on diversos forjadors treballaran el ferro en directe davant del públic. Durant els dos dies, els participants elaboraran una peça exclusiva de la fira: un fanal forjat de dos braços.
Una obra col·lectiva
El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Besalú, Germán Mas, subratlla la dimensió de la cita i de l’obra col·lectiva que s’hi farà. “Estem parlant de més d’un centenar de ferrers treballant per crear una obra”, segons recull Garrotxa Digital. Segons defensa, la peça d’aquest any és “la més impressionant que hauran fet mai a Besalú”.
Més enllà de l’exhibició al carrer, el programa també inclou contingut formatiu. Entre les activitats previstes hi ha una sessió sobre caldejats d’acer o soldadura a la calda, una tècnica tradicional que permet unir peces de metall amb calor i martell. La formació anirà a càrrec de Fantastic Factory Studio.
Mas sosté que aquest vessant amplia l’abast de la fira i la fa més útil per als professionals del sector. “No només venen a fer coses, no només ens deixen una peça, sinó que nosaltres els aportem una formació”, afirma. Per al regidor, això converteix la cita en una “fira 360”.
La programació es completarà amb visites guiades a les escultures de ferro de la vila, un recorregut per diverses peces de forja repartides pels carrers de Besalú. Per això, durant dos dies, el municipi no només acollirà una mostra artesanal, sinó que reivindicarà tot un ofici lligat al foc, al metall i al treball manual.
La 27a edició de la Fira del Ferro reforça així el vincle de Besalú amb la forja i concentra en un sol cap de setmana exhibició, formació i patrimoni. La clau, aquest any, serà veure fins on arriba una peça col·lectiva feta en directe per més d’un centenar de ferrers.
