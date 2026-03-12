Cornellà del Terri commemorarà el 50è aniversari de la restitució de la plantada de l’Arbre del Maig durant la festa major
Es tracta d'una efemèride que el municipi vol commemorar posant en valor el simbolisme de la festa i els valors democràtics que representa
Del 3 al 6 d’abril, Cornellà del Terri viurà una nova festa major que, enguany, serà especialment significativa. I és que es compleixen 50 anys des de la restitució de la plantada de l’Arbre del Maig després del franquisme, un dels elements més tradicionals i simbòlics de la festa, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
Aquesta és una efemèride que el municipi vol commemorar posant en valor el simbolisme de la festa i els valors democràtics que representa. En aquest sentit, l’alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, destaca la càrrega simbòlica que representa la plantada de l’arbre: “L’Arbre del Maig simbolitza l’arbre de la llibertat i ens recorda el valor de defensar drets com votar, opinar, criticar o mostrar la disconformitat; són valors que formen part de la democràcia i que també volem transmetre a les noves generacions".
Per commemorar l’efemèride, es va encarregar el pregó de festa major a Andreu Comas, una persona vinculada al municipi, que va viure la recuperació de la festa major, va ser regidor i va estar molt involucrat en l’activitat associativa del municipi. Comas, però, va morir el passat mes d’agost, i des de l’Ajuntament se li vol fer un homenatge. En aquest sentit, la seva família serà qui llegirà el pregó que va preparar, com a homenatge a la seva figura i a la seva vinculació amb la vida associativa del poble.
Pròximament es detallarà tota la programació. El regidor de Cultura, Pau Padrosa, explica que “la cultura i la festa major són un termòmetre perfecte per veure la salut social d’un poble" i assegura que a "Cornellà estem aconseguint una cosa molt bonica: que la gent estimi el poble i la seva història.”
L’any passat es van introduir petites representacions cada dia al voltant de la figura del Senyor Feudal i de la lluita del poble per alliberar-se de les seves normes. Aquest any es continuarà amb la proposta i s’ampliarà, fent partícip a tota la ciutadania. Padrosa recorda que “el que volem és explicar la nostra història".
El cartell de la festa major d'enguany l’ha dissenyat Estel Collado. La proposta aposta per un estil minimalista que posa el focus en les persones i, especialment, en els portadors i portadores de l’Arbre del Maig, figures clau d’aquesta tradició. Segons l’autora, el disseny vol destacar que la festa major és “pel poble i feta pel poble”, allunyant-se de les representacions tradicionals del Cornut per oferir una imatge "més innovadora i centrada en la participació ciutadana".
