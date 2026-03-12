La Diputació obre una línia de 15 milions per als ajuntaments i prioritzarà els pobles petits
La nova convocatòria finançarà inversions sostenibles durant el 2026 i el 2027 i garantirà un mínim de 38.000 euros per municipi
La Diputació de Girona ha presentat aquest dijous una nova línia de subvencions de 15 milions d’euros adreçada als ajuntaments gironins per finançar inversions financerament sostenibles durant els anys 2026 i 2027. La convocatòria, que es preveu obrir entre finals d’abril i principis de maig, garantirà un mínim de 38.000 euros per municipi i posarà especialment el focus en els pobles més petits.
L’anunci l’han fet el president de la Diputació, Miquel Noguer, i el vicepresident primer, Pau Presas, en un acte celebrat a l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona, on han assistit alcaldes i regidors d’uns 200 municipis de les comarques gironines. Segons ha detallat l’ens supramunicipal, aquests ajuts es distribuiran en funció de l’import que cada municipi té assignat dins del Fons de Cooperació Econòmica Municipal.
La nova línia preveu una dotació mínima assegurada de 38.000 euros per consistori, mentre que els cinc municipis amb més població —Girona, Figueres, BlanesLloret de Mar i Olot— rebran la subvenció màxima de 400.000 euros. Tot i això, el propòsit principal és beneficiar els municipis de menys dimensió. Per aquest motiu, els ajuntaments de menys de 500 habitants podran obtenir fins al 100% del finançament de les actuacions; els que tenen entre 501 i 2.000 habitants, fins al 95%, i els de més de 2.000 habitants, fins al 90%.
Cada ajuntament haurà de presentar una única sol·licitud i hi podrà incloure un màxim de quatre actuacions d’inversió. Les actuacions subvencionades s’hauran de justificar, com a màxim, a finals del 2027. Actualment, les bases de la convocatòria estan en exposició pública i està previst que el ple ordinari de la Diputació de dimarts vinent aprovi la consignació pressupostària dels 15 milions d’euros.
Suport als consistoris
Noguer ha defensat que la Diputació ha de fer valer el seu paper de suport als consistoris. “Sempre hem defensat que la Diputació és l’ajuntament dels ajuntaments i, perquè aquesta premissa sigui creïble, hem de posar els ajuntaments gironins per davant de tot, tenir-hi sensibilitat i esmerçar-hi els màxims recursos possibles, com hem fet ara amb aquesta aportació extraordinària”, ha destacat.
Aquesta nova línia se suma al Fons de Cooperació Econòmica Municipal, que és la principal eina d’ajuts de la Diputació als consistoris. Per a aquest 2026, el fons està dotat amb 29,1 milions d’euros per als 221 municipis de la demarcació i té la particularitat que és de lliure disposició.
Durant la trobada, els representants municipals també han pogut conèixer de primera mà el funcionament d’aquesta nova convocatòria i mantenir un intercanvi de punts de vista sobre qüestions que afecten directament els municipis de la demarcació.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil