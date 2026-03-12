Els desfibril·ladors públics de les comarques gironines han salvat 114 vides en quinze anys
Enguany ja s'ha recuperat una persona de l'Alt Empordà gràcies als aparells mòbils utilitzats per cossos de seguretat
La instal·lació de desfibril·ladors (DEAs) automàtics a les comarques gironines ha permès salvar 114 persones que havien patit una aturada cardíaca fora de l’hospital, segons dades de Dipsalut, òrgan impulsor del programa Girona, territori cardioprotegit, que des del 2011 ha instal·lat dispositius fixos i mòbils als municipis de la demarcació i en presta de lliures a diverses entitats de forma puntual.
Només durant el 2025, els desfibril·ladors del programa van contribuir a recuperar 11 persones, i aquest 2026 ja s’hi ha sumat un cas més a l’Alt Empordà, elevant el total actual a 114.
El cas d'enguany correspon a un home de 63 anys, que va patir una aturada cardíaca a la via pública, a Cadaqués. En aquesta ocasió, va ser atès per la Policia Local del municipi, que també va fer ús d’un DEA mòbil del programa de Dipsalut. Un cop recuperat, va ser traslladat igualment a l’hospital Trueta i s'ha recuperat satisfactòriament.
Segons Dipsalut, aquests dos episodis reforcen la importància de disposar de desfibril·ladors mòbils dins dels vehicles dels cossos d'emergències (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers i Protecció Civil), fet que permet actuar amb rapidesa en els primers minuts, un factor clau per a la supervivència.
De fet, des de Dipsalut apunten que els desfibril·ladors dels cossos d'emergències són els que estan salvant més vides; és per això que des de fa un any també en van començar a fer ús els Bombers i Protecció Civil.
Una xarxa pionera i completa
Les comarques gironines compten amb 1.105 desfibril·ladors, la xarxa més extensa d’Europa, que combina columnes fixes en espais públics i equips mòbils que circulen amb els vehicles dels cossos d’emergències.
D’aquest total, 612 columnes fixes són accessibles a la ciutadania, mentre que 392 equips mòbils són utilitzats per policies locals, Mossos d’Esquadra, bombers de la Generalitat i Protecció Civil. Concretament, n'hi ha 242 per a la Policia Local i Protecció Civil; 115 per als Mossos d'Esquadra i 35 per als Bombers.
A més, el programa compta amb 101 unitats DEA que cedeix puntualment per cardioprotegir en esdeveniments concrets, com ara proves esportives o actes socioculturals amb una important assistència de públic.
Formació ciutadana i sensibilització
El programa no es limita a instal·lar equips, sinó que aposta per la formació i conscienciació ciutadana.
Durant el 2025, es van organitzar tallers i demostracions en diversos esdeveniments, com el Festivalot, la Fira de Mostres de Girona, el 37è Congrés de Cardiologia i el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar a Olot, amb una participació total d’unes 1.800 persones. Aquest any, Dipsalut també preveu més activitats amb públic familiar, inclosa la fira de Setmana Santa de Girona, amb l’objectiu de conscienciar la població i ampliar la cobertura ciutadana de reanimació.
A més, s’han impartit cursos extensos d'entre sis i vuit hores per formar policies, bombers, Protecció Civil i voluntaris, permetent-los actuar amb seguretat i rapidesa en qualsevol emergència.
Finalment, l'any passat, una vintena de municipis van sol·licitar els cursos de pautes bàsiques d’actuació davant d’una emergència. Segons Dipsalut, aquestes accions formen part d’una estratègia integral per apropar a la ciutadania l'ús dels desfibril·ladors i així poder millorar la resposta davant les aturades cardíaques sobtades i reduir-ne la mortalitat.
