A presó dos acusats de 16 robatoris en empreses i comerços comesos amb furgonetes robades a l'Empordà, el Gironès i la Selva
Els Mossos van interceptar a Banyoles un dels acusats amb una furgoneta robada carregada amb més de 1.000 paquets de tabac
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres per la seva presumpta participació en 16 robatoris -15 amb força i un de violent- comesos entre desembre i febrer a l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. La investigació també els relaciona amb la sostracció de quatre furgonetes que haurien utilitzat per cometre nous assalts. La investigació continua oberta per identificar la resta de participants.
Les detencions es van fer a Figueres els dies 10 de febrer i 7 de març. Els arrestats tenen 46 i 25 anys. Segons la investigació, tots dos haurien participat en almenys dotze robatoris amb força i un robatori amb violència i intimidació. Al detingut de 46 anys també se li atribueixen tres robatoris més a la Selva.
La investigació es va obrir després de diversos robatoris comesos entre el 15 de desembre i el 4 de febrer a l’Alt Empordà i el Baix Empordà i al Gironès. Els investigadors de Figueres i Roses van concloure que els mateixos dos homes haurien actuat, sols o amb altres persones, en vuit fets comesos dins l’àmbit d’aquestes comissaries.
El primer robatori es va produir la tarda del 15 de desembre en una bugaderia de Llançà, on dos homes i una dona van entrar després de forçar un pany i es van endur diners en efectiu.
Tres dies després, el 18 de desembre, hi va haver dos assalts a Avinyonet de Puigventós. Cap a les tres de la tarda es va produir un robatori amb força en una empresa i, quatre hores més tard, un robatori violent en una farmàcia del municipi. Segons la investigació, un home va agafar el calaix de la caixa enregistradora i, quan una treballadora el va sorprendre, la va colpejar per poder fugir.
Entre el 21 de desembre i el 7 de gener, els investigadors situen els sospitosos en cinc robatoris més: una empresa de mobles de Vilasacra i tres empreses dels sectors del manteniment, la construcció i l’equipament de piscines situades a Figueres, Castelló d’Empúries i Viladamat. En aquest últim municipi també haurien intentat entrar en un magatzem particular, però sense èxit.
Tres casos al Gironès
La matinada del 15 de gener, la investigació els atribueix tres nous fets al Gironès. Primer van intentar entrar en un bar de Celrà i, una hora més tard, en una empresa de Girona. Finalment, cap a les sis del matí, van consumar un robatori en una empresa de Palol d’Onyar, d’on es van endur una furgoneta, dos telèfons mòbils, un mesurador digital i un gravador làser.
La furgoneta robada a Palol d’Onyar va aparèixer calcinada tres dies després a Vilanova de la Muga. El mesurador digital es va recuperar més endavant en una entrada i registre feta al domicili d’un dels arrestats en el marc d’una altra investigació.
6.000 euros en tabac
Un altre episodi clau es va produir el 4 de febrer, quan agents de Banyoles van detenir un dels arrestats juntament amb una dona de 39 anys. Circulaven amb una furgoneta sostreta en una empresa de la Pera tres dies abans. Dins del vehicle hi van trobar un miler de paquets de tabac, valorats en més de 6.000 euros, procedents d’un robatori en un bar de Medinyà la nit del 2 de febrer, així com un mòbil sostret a l’empresa de Palol d’Onyar. La segona furgoneta robada a la Pera va aparèixer cremada el mateix dia a Torroella de Montgrí.
La mateixa dona també va ser detinguda el 15 de febrer a Figueres per la seva participació en el robatori de la bugaderia de Llançà.
Pel que fa al segon arrestat, el de 25 anys, també va ser detingut per desobediència als agents després de saltar-se un control policial a Figueres el 25 de febrer, i per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que conduïa una motocicleta sense permís per pèrdua de punts.
Tres a la Selva
La investigació també conclou que l’home de 46 anys va participar en tres robatoris més a la Selva: un bar de Riudellots de la Selva la matinada de l’1 de febrer, un taller mecànic del mateix municipi l’endemà i una empresa de Vilobí d’Onyar. Segons els investigadors, en aquests fets es van utilitzar les dues furgonetes robades a la Pera. Una es va encastar contra el taller mecànic i l’altra és la que es va intervenir posteriorment a Banyoles.
Els dos homes, que tenen antecedents, van passar a disposició judicial als jutjats de Figueres els dies 12 de febrer i 10 de març i ambdós han ingressat a presó provisional.
