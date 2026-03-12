ERC exigeix al govern espanyol "transparència" sobre les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Girona
Els republicans també demanen explicacions al govern espanyol pel bloqueig d’un portal d’usuaris de Rodalies amb informació sobre l’estat de la xarxa
ERC ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat per reclamar al govern espanyol més transparència sobre l’estat del servei ferroviari a Catalunya i, en particular, sobre les limitacions temporals de velocitat vigents a la xarxa de la demarcació de Girona. Els republicans també han demanat explicacions pel bloqueig, per part d’Adif, d’un portal web impulsat per col·lectius d’usuaris de Rodalies que informava sobre l’estat real de la xarxa.
La diputada gironina d’ERC al Congrés, Etna Estrems, insta l’executiu espanyol a remetre el llistat complet de limitacions temporals de velocitat que actualment afecten les línies ferroviàries de la província. Segons defensa la formació, aquestes restriccions són conseqüència de la manca de manteniment i de la desinversió en la infraestructura i tenen un impacte directe en els usuaris que depenen del tren en el seu dia a dia.
En paral·lel, ERC també ha posat el focus en la polèmica generada pel bloqueig d’un portal web promogut pel col·lectiu Dignitat a les Vies. Aquesta pàgina oferia informació sobre l’estat de la xarxa de Rodalies a Catalunya i, segons els republicans, el seu tancament planteja dubtes sobre l’accés a la informació pública en un context marcat per les incidències recurrents del servei.
Per aquest motiu, la formació ha preguntat al govern espanyol si l’actuació d’Adif s’ajusta als principis de transparència, accés a la informació pública i rendició de comptes que han de regir les entitats públiques. També vol saber si aquesta decisió compleix amb les obligacions que estableix la normativa europea sobre accessibilitat de dades de mobilitat i transport.
ERC defensa que garantir l’accés a aquesta informació és clau per entendre les causes de les incidències que afecten de manera habitual el servei ferroviari i per reforçar la confiança dels usuaris en el sistema. En aquest sentit, els republicans reclamen al govern espanyol més claredat tant sobre l’estat de la infraestructura com sobre les decisions que afecten la difusió d’aquestes dades.
