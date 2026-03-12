Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió PorqueresPreus GasolinaAP-7Girona+NetaEscudero FCFGirona DelíciaEnric XutglàFjellerup
instagramlinkedin

Gairebé 3 de cada 4 municipis gironins hauran de tenir un pla contra inundacions amb el nou Inuncat

Un camp de Serra de Daro inundat.

Un camp de Serra de Daro inundat. / Gerard Vilà (ACN) / Maria Garcia (ACN)

Jesús Badenes

/ Quim Bertomeu

Girona

La revisió 2025 de l’INUNCAT estreny el control sobre el risc d’inundacions a les comarques gironines i amplia obligacions i recomanacions a tot Catalunya. El document també amplia el radi d’obligació en municipis del Baix Empordà, l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, en un context en què la Generalitat vincula la revisió del pla a la nova realitat del risc i a l’augment dels episodis meteorològics extrems.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest dijous al Parlament les novetats del nou pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya, conegut com l’Inuncat. Una de les més destacades és que el 70% dels municipis catalans hauran de tenir un pla de protecció civil que contempli específicament el risc d’inundacions. Per al 30% restant no serà obligatori, però tots tindran igualment la recomanació de disposar-ne.

Amb les noves directrius de la Generalitat, els municipis obligats passaran de 521 a 656 i els recomanats creixeran de 241 a 291, de manera que les noves xifres ja abracen els 947 municipis del país. Parlon ha defensat que els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més freqüents i que cal actuar amb més rigor per intentar minimitzar els riscos personals.

El document indica que a la demarcació de Girona hi ha 164 municipis amb obligació. L’Alt Empordà és la comarca gironina amb més municipis obligats, amb 54 dels seus 68 municipis dins aquest grup. Al darrere hi ha el Baix Empordà, amb 31 obligats de 36, i la Selva, amb 24 de 26. El Gironès en suma 22 de 27; la Garrotxa, 18 de 21; el Ripollès, 14 de 19, i el Pla de l’Estany, 7 d’11.

Aquest és el llistat dels municipis de les comarques gironines segons la nova situació recollida al document, ordenat per comarques i categories:

Baix Empordà

36 municipis, 31 obligats i 5 recomanats

Mantenen l’obligació

  • Albons
  • Begur
  • Bellcaire d’Empordà
  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell-Platja d’Aro
  • Colomers
  • Corçà
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
  • Foixà
  • Fontanilles
  • Gualta
  • la Bisbal d’Empordà
  • Palafrugell
  • Palamós
  • Palau-sator
  • Pals
  • Parlavà
  • Sant Feliu de Guíxols
  • Santa Cristina d’Aro
  • Serra de Daró
  • la Tallada d’Empordà
  • Torroella de Montgrí
  • Ullà
  • Ullastret
  • Ultramort
  • Verges

Passen de recomanats a obligats

  • Jafre
  • la Pera
  • Mont-ras
  • Vilopriu

No tenien indicació i ara estan obligats

  • Vall-llobrega

Mantenen la recomanació

  • Garrigoles
  • Regencós
  • Torrent

Passen d’obligats a recomanats

  • Forallac

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Rupià

Alt Empordà

68 municipis, 54 obligats i 14 recomanats

Mantenen l’obligació

  • Biure
  • Boadella i les Escaules
  • Cabanes
  • Cadaqués
  • Capmany
  • Castelló d’Empúries
  • Colera
  • el Far d’Empordà
  • el Port de la Selva
  • Figueres
  • Fortià
  • Garriguella
  • la Jonquera
  • l’Armentera
  • l’Escala
  • Llançà
  • Llers
  • Masarac
  • Mollet de Peralada
  • Peralada
  • Pont de Molins
  • Portbou
  • Rabós
  • Roses
  • Sant Climent Sescebes
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Pere Pescador
  • Torroella de Fluvià
  • Ventalló
  • Vilabertran
  • Viladamat
  • Vilafant
  • Vilamacolum
  • Vilamalla
  • Vila-sacra

Passen de recomanats a obligats

  • Agullana
  • Albanyà
  • Avinyonet de Puigventós
  • Bàscara
  • Darnius
  • Garrigàs
  • la Selva de Mar
  • Palau de Santa Eulàlia
  • Palau-saverdera
  • Pau
  • Riumors
  • Sant Miquel de Fluvià
  • Santa Llogaia d’Àlguema
  • Siurana
  • Terrades

No tenien indicació i ara estan obligats

  • Borrassà
  • Cabanelles
  • Pontós
  • Sant Mori

Mantenen la recomanació

  • Maçanet de Cabrenys
  • Navata
  • Saus, Camallera i Llampaies
  • Vilajuïga
  • Vilanant

Passen d’obligats a recomanats

  • Cantallops
  • Espolla
  • Pedret i Marzà

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Cistella
  • la Vajol
  • Lladó
  • Ordis
  • Vilamaniscle
  • Vilaür

Garrotxa

21 municipis, 18 obligats i 3 recomanats

Mantenen l’obligació

  • Argelaguer
  • Besalú
  • la Vall de Bianya
  • la Vall d’en Bas
  • les Preses
  • Maià de Montcal
  • Montagut i Oix
  • Olot
  • Riudaura
  • Sant Ferriol
  • Sant Joan les Fonts

Passen de recomanats a obligats

  • Beuda
  • Castellfollit de la Roca
  • les Planes d’Hostoles
  • Mieres
  • Sant Aniol de Finestres
  • Sant Jaume de Llierca
  • Santa Pau

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Sales de Llierca
  • Sant Feliu de Pallerols
  • Tortellà

Gironès

27 municipis, 22 obligats i 5 recomanats

Mantenen l’obligació

Passen de recomanats a obligats

  • Aiguaviva
  • Sant Joan de Mollet
  • Sant Martí de Llémena
  • Viladasens

Mantenen la recomanació

  • Canet d’Adri
  • Juià

Passen d’obligats a recomanats

  • Llambilles
  • Sant Martí Vell

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Madremanya

Pla de l’Estany

11 municipis, 7 obligats i 4 recomanats

Mantenen l’obligació

Passen de recomanats a obligats

  • Esponellà
  • Serinyà

No tenien indicació i ara estan obligats

  • Crespià

Mantenen la recomanació

  • Fontcoberta
  • Palol de Revardit

Passen d’obligats a recomanats

  • Camós

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Sant Miquel de Campmajor

Ripollès

19 municipis, 14 obligats i 5 recomanats

Mantenen l’obligació

Passen de recomanats a obligats

  • Queralbs
  • Planoles

No tenien indicació i ara estan obligats

  • Gombrèn

Mantenen la recomanació

  • Molló
  • Toses
  • Vallfogona de Ripollès

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Ogassa
  • Pardines

Selva

26 municipis, 24 obligats i 2 recomanats

Mantenen l’obligació

  • Amer
  • Anglès
  • Blanes
  • Caldes de Malavella
  • Fogars de la Selva
  • Hostalric
  • la Cellera de Ter
  • Lloret de Mar
  • Maçanet de la Selva
  • Massanes
  • Osor
  • Riudarenes
  • Riudellots de la Selva
  • Sant Feliu de Buixalleu
  • Sant Julià del Llor i Bonmatí
  • Santa Coloma de Farners
  • Sils
  • Tossa de Mar
  • Vidreres
  • Vilobí d’Onyar

Passen de recomanats a obligats

  • Arbúcies
  • Riells i Viabrea

No tenien indicació i ara estan obligats

  • Sant Hilari Sacalm
  • Susqueda

Mantenen la recomanació

  • Breda

No tenien indicació i ara estan recomanats

  • Brunyola i Sant Martí Sapresa

Què implica tenir el PAM

Notícies relacionades

El Pla d’Actuació Municipal per inundacions és el document que fixa com ha d’actuar cada ajuntament davant una situació de risc o una emergència. Ha de preveure l’estructura organitzativa, els recursos disponibles i el procediment d’activació, i obliga el municipi a informar i alertar la població i a aplicar mesures preventives i d’emergència per protegir-la.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents