Gairebé 3 de cada 4 municipis gironins hauran de tenir un pla contra inundacions amb el nou Inuncat
/ Quim Bertomeu
La revisió 2025 de l’INUNCAT estreny el control sobre el risc d’inundacions a les comarques gironines i amplia obligacions i recomanacions a tot Catalunya. El document també amplia el radi d’obligació en municipis del Baix Empordà, l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, en un context en què la Generalitat vincula la revisió del pla a la nova realitat del risc i a l’augment dels episodis meteorològics extrems.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest dijous al Parlament les novetats del nou pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya, conegut com l’Inuncat. Una de les més destacades és que el 70% dels municipis catalans hauran de tenir un pla de protecció civil que contempli específicament el risc d’inundacions. Per al 30% restant no serà obligatori, però tots tindran igualment la recomanació de disposar-ne.
Amb les noves directrius de la Generalitat, els municipis obligats passaran de 521 a 656 i els recomanats creixeran de 241 a 291, de manera que les noves xifres ja abracen els 947 municipis del país. Parlon ha defensat que els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més freqüents i que cal actuar amb més rigor per intentar minimitzar els riscos personals.
El document indica que a la demarcació de Girona hi ha 164 municipis amb obligació. L’Alt Empordà és la comarca gironina amb més municipis obligats, amb 54 dels seus 68 municipis dins aquest grup. Al darrere hi ha el Baix Empordà, amb 31 obligats de 36, i la Selva, amb 24 de 26. El Gironès en suma 22 de 27; la Garrotxa, 18 de 21; el Ripollès, 14 de 19, i el Pla de l’Estany, 7 d’11.
Aquest és el llistat dels municipis de les comarques gironines segons la nova situació recollida al document, ordenat per comarques i categories:
Baix Empordà
36 municipis, 31 obligats i 5 recomanats
Mantenen l’obligació
- Albons
- Begur
- Bellcaire d’Empordà
- Calonge i Sant Antoni
- Castell-Platja d’Aro
- Colomers
- Corçà
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
- Foixà
- Fontanilles
- Gualta
- la Bisbal d’Empordà
- Palafrugell
- Palamós
- Palau-sator
- Pals
- Parlavà
- Sant Feliu de Guíxols
- Santa Cristina d’Aro
- Serra de Daró
- la Tallada d’Empordà
- Torroella de Montgrí
- Ullà
- Ullastret
- Ultramort
- Verges
Passen de recomanats a obligats
- Jafre
- la Pera
- Mont-ras
- Vilopriu
No tenien indicació i ara estan obligats
- Vall-llobrega
Mantenen la recomanació
- Garrigoles
- Regencós
- Torrent
Passen d’obligats a recomanats
- Forallac
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Rupià
Alt Empordà
68 municipis, 54 obligats i 14 recomanats
Mantenen l’obligació
- Biure
- Boadella i les Escaules
- Cabanes
- Cadaqués
- Capmany
- Castelló d’Empúries
- Colera
- el Far d’Empordà
- el Port de la Selva
- Figueres
- Fortià
- Garriguella
- la Jonquera
- l’Armentera
- l’Escala
- Llançà
- Llers
- Masarac
- Mollet de Peralada
- Peralada
- Pont de Molins
- Portbou
- Rabós
- Roses
- Sant Climent Sescebes
- Sant Llorenç de la Muga
- Sant Pere Pescador
- Torroella de Fluvià
- Ventalló
- Vilabertran
- Viladamat
- Vilafant
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vila-sacra
Passen de recomanats a obligats
- Agullana
- Albanyà
- Avinyonet de Puigventós
- Bàscara
- Darnius
- Garrigàs
- la Selva de Mar
- Palau de Santa Eulàlia
- Palau-saverdera
- Pau
- Riumors
- Sant Miquel de Fluvià
- Santa Llogaia d’Àlguema
- Siurana
- Terrades
No tenien indicació i ara estan obligats
- Borrassà
- Cabanelles
- Pontós
- Sant Mori
Mantenen la recomanació
- Maçanet de Cabrenys
- Navata
- Saus, Camallera i Llampaies
- Vilajuïga
- Vilanant
Passen d’obligats a recomanats
- Cantallops
- Espolla
- Pedret i Marzà
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Cistella
- la Vajol
- Lladó
- Ordis
- Vilamaniscle
- Vilaür
Garrotxa
21 municipis, 18 obligats i 3 recomanats
Mantenen l’obligació
- Argelaguer
- Besalú
- la Vall de Bianya
- la Vall d’en Bas
- les Preses
- Maià de Montcal
- Montagut i Oix
- Olot
- Riudaura
- Sant Ferriol
- Sant Joan les Fonts
Passen de recomanats a obligats
- Beuda
- Castellfollit de la Roca
- les Planes d’Hostoles
- Mieres
- Sant Aniol de Finestres
- Sant Jaume de Llierca
- Santa Pau
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Sales de Llierca
- Sant Feliu de Pallerols
- Tortellà
Gironès
27 municipis, 22 obligats i 5 recomanats
Mantenen l’obligació
- Bescanó
- Bordils
- Campllong
- Cassà de la Selva
- Celrà
- Cervià de Ter
- Flaçà
- Fornells de la Selva
- Girona
- Llagostera
- Quart
- Salt
- Sant Andreu de Salou
- Sant Gregori
- Sant Jordi Desvalls
- Sant Julià de Ramis
- Sarrià de Ter
- Vilablareix
Passen de recomanats a obligats
- Aiguaviva
- Sant Joan de Mollet
- Sant Martí de Llémena
- Viladasens
Mantenen la recomanació
- Canet d’Adri
- Juià
Passen d’obligats a recomanats
- Llambilles
- Sant Martí Vell
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Madremanya
Pla de l’Estany
11 municipis, 7 obligats i 4 recomanats
Mantenen l’obligació
Passen de recomanats a obligats
- Esponellà
- Serinyà
No tenien indicació i ara estan obligats
- Crespià
Mantenen la recomanació
- Fontcoberta
- Palol de Revardit
Passen d’obligats a recomanats
- Camós
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Sant Miquel de Campmajor
Ripollès
19 municipis, 14 obligats i 5 recomanats
Mantenen l’obligació
- Compdevànol
- Campelles
- Camprodon
- les Llosses
- Llanars
- Ribes de Freser
- Ripoll
- Sant Joan de les Abadesses
- Sant Pau de Segúries
- Setcases
- Vilallonga de Ter
Passen de recomanats a obligats
- Queralbs
- Planoles
No tenien indicació i ara estan obligats
- Gombrèn
Mantenen la recomanació
- Molló
- Toses
- Vallfogona de Ripollès
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Ogassa
- Pardines
Selva
26 municipis, 24 obligats i 2 recomanats
Mantenen l’obligació
- Amer
- Anglès
- Blanes
- Caldes de Malavella
- Fogars de la Selva
- Hostalric
- la Cellera de Ter
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva
- Massanes
- Osor
- Riudarenes
- Riudellots de la Selva
- Sant Feliu de Buixalleu
- Sant Julià del Llor i Bonmatí
- Santa Coloma de Farners
- Sils
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Vilobí d’Onyar
Passen de recomanats a obligats
- Arbúcies
- Riells i Viabrea
No tenien indicació i ara estan obligats
- Sant Hilari Sacalm
- Susqueda
Mantenen la recomanació
- Breda
No tenien indicació i ara estan recomanats
- Brunyola i Sant Martí Sapresa
Què implica tenir el PAM
El Pla d’Actuació Municipal per inundacions és el document que fixa com ha d’actuar cada ajuntament davant una situació de risc o una emergència. Ha de preveure l’estructura organitzativa, els recursos disponibles i el procediment d’activació, i obliga el municipi a informar i alertar la població i a aplicar mesures preventives i d’emergència per protegir-la.
