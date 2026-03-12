Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona reivindica la veu del pacient per transformar l’atenció sanitària

Salut organitza la primera Jornada d'experiència dels usuaris per avançar en la humanització del sistema

La jornada organitzada pel Departament de Salut, aquest dijous a la seu de la Generalitat. / Departament de Salut

Més de 150 professionals sanitaris, pacients i representants d’entitats del territori han participat en la primera Jornada d’experiència de pacient, participació i humanització organitzada per la Regió Sanitària Girona. La trobada, que s'ha fet aquest dijous a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, ha servit per compartir iniciatives que busquen millorar l’atenció sanitària incorporant la veu dels pacients en la presa de decisions.

La jornada s’emmarca en l’estratègia del Departament de Salut per avançar cap a un model sanitari centrat en la persona. En la ponència inaugural, la secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Gloria Gálvez, ha presentat el Marc de l’Experiència de Pacient al sistema de salut de Catalunya i ha destacat que tenir en compte les necessitats dels pacients permet millorar els serveis i fer-los més eficients.

El gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia, ha remarcat la importància d’escoltar la ciutadania i integrar la seva mirada en tots els nivells del sistema sanitari. Segons ha explicat, l’objectiu és avançar cap a una transformació cultural que situï les persones al centre del disseny dels serveis.

Onze projectes de diversos centres sanitaris gironins

Durant la jornada s’han presentat onze projectes impulsats per centres sanitaris del territori. Les iniciatives inclouen experiències de participació de pacients en la planificació de serveis, projectes d’humanització de l’atenció i noves eines digitals per millorar l’assistència.

També s’ha celebrat una taula rodona sobre com mesurar l’experiència dels pacients i utilitzar aquesta informació per orientar la planificació sanitària.

