Olot instal·larà 10 càmeres més per reforçar la seguretat
La ciutat passarà de controlar 17 punts a 27, amb nous lectors de matrícules i càmeres de videovigilància, segons l’Ajuntament d’Olot
L’Ajuntament d’Olot ha adjudicat la compra de 10 càmeres per ampliar la videovigilància a la ciutat. Segons la nota municipal, set s’instal·laran als accessos d’Olot i tres més en altres punts del centre, amb l’objectiu de reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit. Amb aquesta ampliació, la ciutat passarà de 17 punts controlats a 27 quan tots els equips estiguin en funcionament.
L’acord per al subministrament i la instal·lació del sistema de lectura de matrícules es va aprovar a la Junta de Govern del 19 de febrer. La previsió municipal és que la col·locació dels aparells es faci en les properes setmanes.
Segons l’Ajuntament, cinc de les càmeres dels accessos tindran sistema de lectura de matrícules i dues més seran de videovigilància de seguretat ciutadana. Les altres tres càmeres s’ubicaran en altres punts del centre d’Olot. El consistori sosté que aquest desplegament permetrà identificar vehicles d’interès policial i millorar el control dels moviments d’entrada i sortida de la ciutat.
Més control als accessos
La nota municipal assenyala que la compra inclou també el programari necessari per processar les imatges, reconèixer matrícules i generar alertes i notificacions, amb connexió directa amb la Policia Municipal d’Olot. Això vol dir que el sistema no es limita a enregistrar imatges, sinó que incorpora eines de gestió per al seguiment policial i del trànsit.
Amb les noves incorporacions, Olot passarà de 17 punts controlats en l’actualitat a 27. La clau és aquest salt de deu punts, que amplia la cobertura tant als accessos de la ciutat com en espais del nucli urbà.
El projecte continua en estudi
Més enllà d’aquesta adquisició, l’Ajuntament afirma que continua treballant en un projecte de videovigilància més ampli. En aquest marc, està estudiant el control de les itineràncies a les principals vies de l’eix central de la ciutat i la incorporació de sistemes d’intel·ligència artificial per millorar l’eficàcia de la vigilància policial.
Per ara, el que queda concretat és la instal·lació de les 10 noves càmeres i l’ampliació del control fins als 27 punts. Finalment, queda pendent que el consistori detalli les ubicacions exactes i el calendari precís d’entrada en funcionament de tots els equips.
