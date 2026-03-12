Miquel Sàmper defensa la importància del castell de Santa Pau i la seva recuperació per a la Garrotxa
El conseller defensa que cal evitar el deteriorament del castell i gestionarà una visita de la directora de Turisme
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defensat que cal actuar al castell de Santa Pau per evitar-ne el deteriorament i impulsar millores en aquest espai del municipi. Segons va explicar durant la seva visita a Santa Pau, també gestionarà una visita de la directora de Turisme perquè valori l’estat del recinte i les opcions de futur.
El posicionament de Sàmper arriba després de la visita que va fer a Santa Pau, en una jornada en què també va passar per l’Ajuntament i per les noves instal·lacions de La Fageda. Segons el material difós pel municipi, el conseller va conèixer de primera mà alguns dels principals projectes locals i els reptes de futur del poble.
En aquest recorregut, el castell de Santa Pau va tenir un paper destacat. Sàmper va admetre que no havia visitat mai abans aquest espai i, després de veure’n l’estat, va remarcar que cal executar-hi millores per evitar que es continuï degradant.
El conseller va situar el recinte com un possible atractiu important per a la Garrotxa i va defensar que la seva recuperació demanarà la implicació de diverses parts. Aquesta és, de fet, una de les idees centrals que va traslladar durant la visita, en què va vincular el futur del castell a una acció compartida entre administracions i actors implicats.
El pas següent
En aquest context, Sàmper va anunciar que farà gestions perquè la directora de Turisme de la Generalitat visiti el castell i en pugui valorar l’estat. Això situa el següent moviment en una possible inspecció tècnica o institucional sobre el terreny, tot i que el material facilitat no concreta terminis ni actuacions tancades.
L’espai, segons la informació disponible, ja és propietat del municipi i necessita diverses millores. Per això, la clau ara és si aquesta visita anunciada acaba obrint la porta a futurs suports o a una definició més concreta dels treballs que caldria fer-hi.
La jornada institucional es va completar amb la visita a les noves instal·lacions de La Fageda, dedicades a la producció de iogurts, i amb la presència del director territorial d’Empresa i Treball, Pau Rich. Des de l’Ajuntament, el consistori va agrair la visita i l’interès mostrat pel present i el futur de Santa Pau.
No només es tracta de preservar un edifici que l’Ajuntament considera estratègic, sinó també de veure si la visita anunciada per Turisme ajuda a concretar el futur d’un espai que, ara per ara, queda pendent de millores i de nous passos institucionals.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil