"La serp del faraó", l'experiment que va fallar a Porqueres
L'únic ferit que es manté ingressat a la Vall d'Hebron podria rebre l'alta en les properes hores
Passades les hores, s’ha confirmat que l’experiment que havien realitzat a l’escola l'Entorn de Porqueres i que va fallar no era el del volcà, com havien informat inicialment fonts properes als fets, sinó un que s’anomena “la serp del faraó”. En aquest cas, dimecres es va barrejar alcohol, sucre i bicarbonat i, per causes que encara s’investiguen, alguna cosa va anar malament i es va produir una deflagració.
Tres nens de 9 anys van resultar ferits per cremades, un dels quals continua ingressat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona i està previst que rebi l’alta en les hores vinents. Els altres dos van ser donats d’alta el mateix dia dels fets i, fins i tot, un d’ells va anar a l’escola a visitar els companys malgrat el que havia passat al matí.
Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta per acabar d’aclarir què va succeir.
En què consisteix
L’experiment de la serp del faraó consisteix a encendre una barreja d’alcohol, sucre i bicarbonat. L’alcohol posa en marxa la combustió; la calor descompon el bicarbonat i allibera gasos, mentre que el sucre, en escalfar-se, es caramel·litza, s’infla i acaba transformant-se en una estructura negra de carboni. El resultat és una columna fosca i porosa que recorda una serp. Segons diversos recursos educatius, es recomana fer-lo sobre una base resistent a l’escalfor, com un rajol, damunt d’un petit munt de sorra amb un forat en forma de con i en una zona airejada.
Subscriu-te per seguir llegint
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil