Com s'ha d'actuar en cas d'allau? La Molina acull un simulacre amb trenta esquiadors atrapats
La pràctica ha servit per comprovar la coordinació de tots els equips d’emergència i el personal de l’estació
Miquel Spa
L’estació d’esquí de La Molina ha estat escenari aquest matí d’un ampli simulacre de rescat per una allau fora de pistes que ha atrapat una trentena d’esquiadors. L’exercici, organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i l’estació gestionada per FGC, ha servit per posar a prova la resposta dels equips d’emergència i la coordinació amb el personal de l’estació en un escenari real de muntanya.
El supòsit simulava una allau a la zona de Coll de Pal que atrapava diversos esquiadors fora de l’àrea balisada. Del total d’afectats, s’han simulat dues víctimes mortals, mentre que la resta han resultat ferits de diversa consideració o il·lesos. La pràctica ha permès posar en funcionament els protocols d’avís i comunicació entre tots els serveis implicats i comprovar l’activació del Pla d’Autoprotecció de l’estació —actualitzat el desembre de 2025— i del pla ALLAUCAT.
Els primers a intervenir han estat els pisters de l’estació, que han iniciat les tasques de localització de possibles víctimes i la valoració inicial de la situació. Posteriorment s’ha mobilitzat un ampli dispositiu dels Bombers de la Generalitat, amb una unitat inicial del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) formada per dos especialistes i un metge. Progressivament s’hi han afegit altres dotacions fins a completar un operatiu de vint efectius procedents de diverses bases del país.
Un cop al lloc dels fets, els equips de rescat han desplegat dispositius de recerca tant en superfície com sota la neu mitjançant sistemes físics i electrònics de localització. Paral·lelament, s’ha establert la Unitat de Comandament Mitjana per coordinar l’operatiu sobre el terreny i gestionar l’emergència amb el suport dels centres de control.
Els Bombers de la Generalitat han destacat que l’exercici ha servit per comprovar els protocols de recerca i rescat en allaus, millorar la coordinació entre els diferents serveis i reforçar la capacitat de resposta davant incidents reals en entorns de muntanya.
També hi han participat els Mossos d’Esquadra, amb patrulles de seguretat ciutadana i efectius de la Unitat d’Intervenció en Muntanya. Dins del marc del pla ALLAUCAT, els agents han assumit les funcions del Grup d’Ordre conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals, gestionant l’accés dels equips d’emergència, ordenant el trànsit i garantint la seguretat a l’entorn de l’incident. A més, s’han encarregat de les diligències judicials relacionades amb les dues víctimes mortals simulades.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat responsable de l’assistència sanitària. Després de rebre l’avís a través del 112, el servei ha activat el protocol d’Incident de Múltiples Afectats i ha desplegat diversos recursos, incloent-hi un helicòpter medicalitzat, dues unitats de suport vital avançat i personal especialitzat per realitzar el triatge i l’estabilització dels pacients.
La simulació també ha contemplat l’habilitació d’espais a l’estació per atendre familiars i afectats. En aquesta part de l’exercici, el personal de Protecció Civil ha gestionat la logística i la coordinació amb el Centre de Comandament Avançat.
En total, el simulacre ha comptat amb la participació de més d’un centenar de persones, entre cossos d’emergència, personal de l’estació i figurants. Entre aquests, una quarantena d’estudiants del cicle de tècnic en emergències sanitàries de l’Institut de Vic han simulat ser ferits, il·lesos i familiars dels afectats.
Segons els organitzadors, aquest tipus d’exercicis permeten posar a prova els protocols en situacions reals, millorar la coordinació entre serveis i reforçar la preparació davant possibles emergències a la muntanya.
