2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga
El cos policial calcula en uns 40.000 euros el valor del material sostret
La Guardia Civil investiga dues persones de la demarcació de Girona de 25 i 27 anys per un presumpte delicte de receptació després d’intervenir més de dues tones de cable de coure en un control a l’autopista AP-2, al terme municipal de Fraga, a l'Aragó. Els agents van interceptar una furgoneta amb anomalies a la carrosseria i, en inspeccionar-la, van localitzar 2.335 quilos de cable manipulat i preparat per al transport, amb un valor estimat d’uns 40.000 euros. Les diligències s’han remès al jutjat d’instància número 2 de Fraga, mentre que la investigació continua oberta per determinar l’origen del material i identificar altres possibles implicats.
Els fets es remunten al 9 de febrer, quan una patrulla del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Fraga feia tasques de vigilància a l’autopista AP-2 i va detectar una furgoneta que presentava una anomalia a la carrosseria. Els agents van aturar el vehicle per fer-ne la inspecció.
A l’interior de la zona de càrrega hi van trobar una gran quantitat de cable de coure sense folre, agrupat en paquets i amb signes evidents de manipulació prèvia, així com un bidó de gasoil. Ni el conductor ni l’acompanyant van poder acreditar l’origen ni el destí del material.
Davant d’això, els agents van intervenir els 2.335 quilos de cable de coure, valorats en uns 40.000 euros. El cas va quedar en mans de l’Equip ROCA de la companyia de la Guàrdia Civil de Fraga, que va iniciar la investigació.
