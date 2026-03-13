2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga

El cos policial calcula en uns 40.000 euros el valor del material sostret

2.335 quilos de coure valoras en 400.000 euros comissats per la Guàrdia Civil en un control a l'AP-2, a Fraga

2.335 quilos de coure valoras en 400.000 euros comissats per la Guàrdia Civil en un control a l'AP-2, a Fraga / Guàrdia Civil

ACN

ACN

La Guardia Civil investiga dues persones de la demarcació de Girona de 25 i 27 anys per un presumpte delicte de receptació després d’intervenir més de dues tones de cable de coure en un control a l’autopista AP-2, al terme municipal de Fraga, a l'Aragó. Els agents van interceptar una furgoneta amb anomalies a la carrosseria i, en inspeccionar-la, van localitzar 2.335 quilos de cable manipulat i preparat per al transport, amb un valor estimat d’uns 40.000 euros. Les diligències s’han remès al jutjat d’instància número 2 de Fraga, mentre que la investigació continua oberta per determinar l’origen del material i identificar altres possibles implicats.

Els fets es remunten al 9 de febrer, quan una patrulla del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Fraga feia tasques de vigilància a l’autopista AP-2 i va detectar una furgoneta que presentava una anomalia a la carrosseria. Els agents van aturar el vehicle per fer-ne la inspecció.

A l’interior de la zona de càrrega hi van trobar una gran quantitat de cable de coure sense folre, agrupat en paquets i amb signes evidents de manipulació prèvia, així com un bidó de gasoil. Ni el conductor ni l’acompanyant van poder acreditar l’origen ni el destí del material.

Davant d’això, els agents van intervenir els 2.335 quilos de cable de coure, valorats en uns 40.000 euros. El cas va quedar en mans de l’Equip ROCA de la companyia de la Guàrdia Civil de Fraga, que va iniciar la investigació.

2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga

2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga

Necrològiques del 14 de març de 2026

Necrològiques del 14 de març de 2026

"Torrente presidente" conquista els cinemes gironins amb sessions a totes hores

"Torrente presidente" conquista els cinemes gironins amb sessions a totes hores

L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any

L'advocat i expresident dels Manaies de Girona Carles Mascort serà el pendonista d'aquest any

Les imatges de Carles Mascort, pendonista de la setmana santa 2026

Les imatges de Carles Mascort, pendonista de la setmana santa 2026

Dinamarca ja ven un 81,6% de cotxes elèctrics nous i converteix l’endoll en la nova norma

Dinamarca ja ven un 81,6% de cotxes elèctrics nous i converteix l’endoll en la nova norma

Qui és la persona més rica de Catalunya segons Forbes?

Qui és la persona més rica de Catalunya segons Forbes?

La iniciativa per sumar més dones a l’arbitratge

La iniciativa per sumar més dones a l’arbitratge
