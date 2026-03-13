Alerten de l’ús compulsiu d’internet entre adolescents: ja afecta un de cada quatre joves
Una enquesta de Salut projecte que el 88% dedica a les xarxes socials dues hores o més al dia el cap de setmana i l’ús problemàtic ronda el 16%
El 23% dels alumnes de 14 a 18 anys a Catalunya fa un ús compulsiu d’internet, amb símptomes com dormir menys o passar menys temps amb els altres. Són dades que s’extreuen de l’última Enquesta sobre l’ús de drogues en l’ensenyament secundari (ESTUDES), feta el 2025 per part del Departament de Salut.
Concretament, l’enquesta determina que un 23% dels joves entrevistats en fan aquest ús. L’estudi, que ha inclòs una mostra de 2.690 estudiants d’entre 14 i 18 anys a Catalunya, ofereix una radiografia dels hàbits de consum de drogues i de les conductes addictives entre els alumnes de secundària.
L’alumnat de Catalunya passa de mitjana connectat a internet per oci 4,8 hores diàries entre setmana i 6,7 hores el cap de setmana, sense diferències en funció del gènere. Tot i això, l’ús compulsiu d’internet –basat en experimentar diferents símptomes tals com dormir menys o voler passar menys temps amb els altres per voler estar connectat– mostra una evolució divergent segons el gènere.
Entre les noies, aquest indicador disminueix de manera significativa respecte al 2023 (del 30,1% al 26,5%), mentre que entre els nois augmenta (del 16,7% al 19,6%). En tots dos casos, l’ús problemàtic és més elevat entre l’alumnat d’entre 16 i 18 anys.
Per primera vegada, l’enquesta analitza de manera específica l’ús de les xarxes socials. Les noies declaren dedicar-hi més temps que els nois, especialment els caps de setmana, quan un 40,4% assegura passar-hi més de sis hores al dia, enfront del 29,7% dels nois. Malgrat això, el possible ús problemàtic de les xarxes socials se situa en el 15,7% del conjunt de l’alumnat, sense diferències significatives per gènere.
Abús de les pantalles
L’ús de les pantalles com a forma d’oci s’ha convertit en un fenomen habitual entre la població infantil i juvenil. Segons una altra enquesta del Departament de Salut amb dades publicades l’any passat, gairebé la meitat dels nens de 3 a 14 anys de les comarques gironines dediquen dues o més hores diàries a l’ús de contingut digital, principalment en el seu temps lliure. Aquest augment de l’exposició a pantalles s’està associant a més trastorns de conducta i problemes de salut mental, un fet que preocupa tant les famílies com els professionals. En la mateixa línia, dediquen una mitjana de 50 minuts diaris a jugar a videojocs o a l’ordinador. Respecte a mirar la tele concretament, hi dediquen més d’una hora diària.
Pel que fa a a l’enquesta publicada aquest dijous, limitada només a adolescents de fins a 18 anys, l’ús de videojocs continua sent una pràctica àmpliament estesa entre l’alumnat, amb una prevalença del 84,9%. L’ús és gairebé universal entre els nois (97%), mentre que entre les noies se situa en el 72,8%, tot i que en aquest grup s’observa un lleuger augment respecte a l’edició anterior.
Les diferències s’accentuen en el temps dedicat a jugar: un de cada dos nois hi dedica més de dues hores diàries, mentre que entre les noies aquesta proporció es redueix a una de cada set. Pel que fa a l’ús problemàtic, un 10,7% dels nois i un 2,2% de les noies presenten indicis de possible addicció als videojocs, segons els criteris diagnòstics vigents.
Finalment, la participació en jocs d’apostes entre l’alumnat de secundària continua augmentant i manté una marcada bretxa de gènere. Un 17% dels estudiants va participar en jocs d’apostes presencials durant l’últim any, amb una prevalença molt més elevada entre els nois (24,5%) que entre les noies (10,2%). En el cas del joc en línia, un 12% de l’alumnat hi va participar almenys una vegada, percentatge que s’eleva fins al 19,4% entre els nois i es redueix al 4,4% entre les noies.
Entre els jocs més freqüents entre els estudiants destaquen les apostes esportives, els jocs de cartes amb diners i la ruleta i, en tots els casos, l’ús va ser molt més habitual en nois que en noies. El possible joc problemàtic assoleix el 5,3% de l’alumnat, la xifra més alta registrada fins ara. Aquesta situació afecta especialment els nois (9,4%), mentre que entre les noies se situa en l’1,2%.
Mesures del Govern
Segons recull ACN, els responsables de Salut Pública van puntualitzar que, tot i que el temps que es dedica a les xarxes és un factor de risc, per si sol no n’implica un ús problemàtic, amb conflictes com problemes per desconnectar-se o a l’hora d’assumir responsabilitats.
La subdirectora general d’Addiccions, Luisa Conejos, va reconèixer que cal «actuar» davant aquesta realitat i va celebrar l’anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de prohibir l’accés a les xarxes socials dels menors de 16 anys. «Creiem que aquesta normativa ens ajudarà en aquesta educació per a un ús molt més raonable d’aquest tipus de sistemes. Hi hem de conviure, però no és el mateix utilitzar xarxes socials als 15 que els 20 anys», va afirmar.
Tot i que hi hem de conviure, no és el mateix utilitzar xarxes socials als quinze anys que als vint»
Per altra banda, Rosa Maria Garcia, subdirectora general de Gestió i Control del Joc i Apostes del Departament d’Economia, va explicar que els Mossos d’Esquadra fan més de 800 inspeccions cada any en establiments de joc i no els consta que els menors hi estiguin accedint i creu que el problema es troba sobretot en les màquines escurabutxaques dels bars. Amb tot, l’alta prevalença de les dades fa sospitar els responsables de Salut Pública que menors entren en establiments de joc.
Entre les mesures del Govern hi ha el reforç de la promoció de la salut i la prevenció de les conductes addictives. Així mateix, es reforçarà l’acció interdepartamental mitjançant la creació de comissions específiques, com ara les vinculades a la promoció del benestar digital.
Baixa la visualització de la pornografia
La visualització de pornografia entre l’alumnat baixa respecte a l’enquesta anterior. Si el 2023 un 43,9% dels estudiants entre 14 i 18 anys, n’havia consumit en els últims 30 dies, el 2025 aquesta xifra se situa en el 35,8%. Tot i la davallada global, persisteixen grans diferències de gènere: un 56,4% dels nois i un 15,1% de les noies afirmen haver-ne vist durant l’últim mes..
Pel que fa al possible ús problemàtic de pornografia, mesurat per primera vegada en aquesta edició, afecta un 8% dels nois i un 1,2% de les noies, amb símptomes com considerar-la una part central de la vida o experimentar malestar quan no se’n pot fer ús.
Des del Govern s’està duent a terme la revisió de la guia Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut, elaborada de manera interdepartamental, que ofereix orientacions pràctiques i basades en l’evidència per promoure un ús saludable dels entorns digitals. El seu desplegament anirà acompanyat d’una estratègia de difusió multinivell i d’una acció de sensibilització específica amb l’objectiu d’afavorir la consciència social i reforçar l’apoderament digital. En l’entorn comunitari, s’impulsen iniciatives en col·laboració amb entitats especialitzades i els ens locals i també hi ha sessions i recursos digitals orientats a la criança positiva per a famílies.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA