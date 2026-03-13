El consum d’alcohol entre adolescents es manté en nivells alts tot i el descens
Baixa el nombre de joves que fuma tabac convencional però l’ús de cigarretes electròniques es manté en valors elevats
L’alcohol continua essent la substància psicoactiva més consumida entre els joves. Tot i això, les prevalences mostren una tendència estable de descens al llarg del temps, tant en la prevalença general com en els patrons de consum de major risc. L’any 2025, el 51% dels estudiants n’havia consumit durant l’últim mes, fet que evidencia l’elevada accessibilitat d’aquesta substància entre les persones menors de 18 anys. Aquestes dades s'extreuen de la darrera Enquesta sobre l’ús de drogues en l’ensenyament secundari (ESTUDES), feta el 2025 per part del Departament de Salut.
D’altra banda, els percentatges d’estudiants que s’havien emborratxat o que havien realitzat consums intensius d’alcohol durant l’últim mes són molt alts tot i que han assolit els valors més baixos des de l’any 2000. En concret, a l’any 2006 el 25% dels estudiants s’havien emborratxat l’últim mes i el 47,1% havien fet consum intensiu, mentre que al 2025 aquestes prevalences es troben al 17,4% i 21,5%, respectivament.
Seguidament, les dades mostren una reducció important del consum de tabac, tant en consums esporàdics com en consums més freqüents. Un 21% dels estudiants n’havia fumat en l’últim any i un 3,5% ho feia diàriament (al 2006 aquests valors es trobaven al 39,8% i 15,8%, respectivament). A més, gairebé la meitat dels estudiants que fumaven diàriament havien intentat deixar-ho alguna vegada, amb una freqüència més elevada entre les noies (48,6%) que entre els nois (38%). Tot i aquesta tendència descendent, el consum de tabac durant l’adolescència continua representant un important problema de salut pública.
Paral·lelament, l’ús de cigarretes electròniques es manté en nivells elevats i similars als del 2023: l’any 2025, un 24,5% dels estudiants n’havia fet ús almenys una vegada durant l’últim mes.
Pel que fa a les comarques gironines, el primer contacte dels menors gironins ja se situa abans dels dotze anys i sol ser amb la cigarreta electrònica, segons dades d’una enquesta d’Oncolliga del curs passat.
Malgrat tot, també cal tenir present que el nombre de gironins que manifesten estar exposats al fum del tabac a casa encara és molt elevat, amb un total de 4.000 aproximadament, segons la darrera enquesta del Departament de Salut en la població de 3 a 14 anys.
Menys consum de cànnabis
Finalment, el consum de cànnabis ha experimentat una disminució rellevant en els darrers anys. El 16,2% de l’alumnat n’havia consumit l’últim any, fet que suposa una reducció de 22,8 punts percentuals respecte al 2006 (39%). Així mateix, la prevalença de consum durant l’últim mes i el consum diari també s’han reduït (12,5% i 0,5%, respectivament respecte a l’any 2006 on aquestes prevalences es trobaven al 25,1% i 3,8%).
Pel que fa als hipnosedants, s’observa una lleugera disminució del consum després d’haver assolit els valors màxims l’any 2023. Tot i això, el 2025 un 6,4% de les noies i un 3,2% dels nois en consumien diàriament. Cal destacar que, quan s’analitza el consum d’hipnosedants sense recepta mèdica, les prevalences són del 2,9% en les noies i de l’1% en els nois.
En conjunt, les dades d’aquesta enquesta donen continuïtat a les tendències observades en anys anteriors i semblen apuntar cap a un possible canvi de patró en els consums i usos de les generacions més joves
