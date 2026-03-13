Una cursa solidària commemorarà el 70è aniversari del Trueta
La iniciativa, que es farà diumenge 22 de març, ofereix un circuit per un entorn natural, activitats festives i una finalitat solidària per reforçar l’atenció als usuaris del centre
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta organitzarà el diumenge 22 de març la Cursa i Marxa Solidària del 70è aniversari de l'hospital en el marc dels actes commemoratius que el centre impulsa al llarg de 2026. La prova oferirà dos recorreguts, de 10 i 5 quilòmetres, pensats perquè hi puguin participar persones de tots els nivells, tant si volen córrer com si es prefereix fer una caminada i compartir un matí festiu i solidari.
Més de 650 persones ja s’han inscrit a una cursa que neix amb la voluntat de tenir continuïtat com a punt de trobada entre la ciutadania i els professionals del Trueta. Les inscripcions en línia seguiran obertes fins dimecres 18 de març, amb un preu de 15 euros. Les persones inscrites fins al 15 de març també rebran una bossa commemorativa, una samarreta del 70è aniversari i diversos obsequis cedits per les empreses col·laboradores.
Les bosses es podran recollir divendres 20 de març, de 13.00 h a 15.00 h, al vestíbul principal del Trueta, o diumenge 22 de març, de 8.15 h a 9.30 h, abans de l’inici de la prova.
El mateix dia de la cursa també es podran fer inscripcions presencials —de 8.15 h a 9.30 h i pagament exclusiu via Bizum —, sense bossa ni samarreta d’obsequi. Els infants menors de 3 anys no han de pagar inscripció; si es vol que disposin de dorsal i bossa, caldrà fer la inscripció com la resta de participants.
Fons per a projectes assistencials
Els fons recaptats per la cursa i caminada es destinaran íntegrament a projectes assistencials del Trueta, orientats a reforçar l’atenció centrada en la persona. Aquest vessant solidari ha impulsat que la iniciativa compti amb el suport explícit de diverses personalitats del territori.
La cursa de 10 km començarà a les 10.00 h, mentre que la marxa de 5 km s’iniciarà cinc minuts més tard (10.05 h). Tant la sortida com l’arribada estaran situades davant de l’Hospital Trueta (Av. França, 58). Els tres primers corredors i les tres primeres corredores a arribar fent el circuit de 10 km rebran una medalla commemorativa de la prova i un obsequi per part de representants del Trueta, de l’Ajuntament de Girona o de la Regió Sanitària de Girona.
Abans del tret de sortida, la colla de batucada Diables de l’Onyar oferirà una actuació i a partir de les 11.15 h, els Xerrics d’Olot realitzaran una actuació castellera, acompanyats de la batucada Bloc Quilombo, que donarà ritme a l’arribada dels participants.
