Esponellà instal·la radars pedagògics per reforçar la seguretat viària

L'Ajuntament ha instal·lat tres dispositius informatius al nucli de Martís i a Vilert, una mesura que respon a les peticions veïnals i que ha costat 6.753,81 euros

Un dels radars.

Un dels radars. / Ajuntament d'Esponellà

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Esponellà

L’Ajuntament d’Esponellà ha completat la instal·lació de tres radars pedagògics en diferents punts del municipi, concretament al nucli de Martís i a Vilert, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una conducció més responsable.

Aquesta actuació s’ha dut a terme després de l’adjudicació del contracte de subministrament a l’empresa Central Operativa Comercial 3000, SLU, per un import total de 6.753,81 euros, amb càrrec a la partida d’inversions del pressupost municipal de l’any 2025.

Els radars pedagògics són dispositius informatius que mostren en temps real la velocitat dels vehicles i tenen una funció principalment preventiva i de conscienciació, contribuint a reduir els excessos de velocitat i a incrementar la seguretat dels vianants.

Aquestes instal·lacions formen part de les actuacions recollides en els consells de poble que es realitzen periòdicament al municipi, que permeten recollir les necessitats i propostes dels veïns i veïnes i transformar-les en actuacions concretes.

L’alcalde d’Esponellà, David Juan, ha posat en valor que "la instal·lació d’aquests radars pedagògics respon a demandes sorgides dels consells de poble" i ha assenyalat que "és un bon exemple de com la participació ciutadana es tradueix en millores reals per a la seguretat i la qualitat de vida al municipi.”

La xarxa de Rodalies, més lenta que fa una dècada: la falta de manteniment triplica les limitacions de velocitat des del 2017

Trump i el Pentàgon castiguen una empresa d’IA per negar-se a usar la tecnologia per a la vigilància massiva i la creació d'armes autònomes

El Govern obre una convocatòria per subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals aquest any

Científics desenvolupen injeccions de nanopartícules per ensenyar al sistema immunitari a "buscar i destruir" cèl·lules malaltes

La baixada de l'electricitat va moderar l'IPC al febrer pendent de l'escalada inflacionista prevista per al març

Mor Enric Reyna, expresident del Barça, empresari i constructor

Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?

Els EUA afirmen que el nou líder suprem de l’Iran està ferit i «possiblement desfigurat»
Tracking Pixel Contents