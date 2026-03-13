Esponellà instal·la radars pedagògics per reforçar la seguretat viària
L'Ajuntament ha instal·lat tres dispositius informatius al nucli de Martís i a Vilert, una mesura que respon a les peticions veïnals i que ha costat 6.753,81 euros
L’Ajuntament d’Esponellà ha completat la instal·lació de tres radars pedagògics en diferents punts del municipi, concretament al nucli de Martís i a Vilert, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una conducció més responsable.
Aquesta actuació s’ha dut a terme després de l’adjudicació del contracte de subministrament a l’empresa Central Operativa Comercial 3000, SLU, per un import total de 6.753,81 euros, amb càrrec a la partida d’inversions del pressupost municipal de l’any 2025.
Els radars pedagògics són dispositius informatius que mostren en temps real la velocitat dels vehicles i tenen una funció principalment preventiva i de conscienciació, contribuint a reduir els excessos de velocitat i a incrementar la seguretat dels vianants.
Aquestes instal·lacions formen part de les actuacions recollides en els consells de poble que es realitzen periòdicament al municipi, que permeten recollir les necessitats i propostes dels veïns i veïnes i transformar-les en actuacions concretes.
L’alcalde d’Esponellà, David Juan, ha posat en valor que "la instal·lació d’aquests radars pedagògics respon a demandes sorgides dels consells de poble" i ha assenyalat que "és un bon exemple de com la participació ciutadana es tradueix en millores reals per a la seguretat i la qualitat de vida al municipi.”
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions