Girona enceta una primavera més càlida del normal després d’un febrer de calor, vent i poca pluja
L’agència veu més probabilitats de temperatures per sobre de l’habitual entre març i maig, mentre la pluja continua oberta en una demarcació que ve d’un febrer amb dèficit pluviomètric
Girona entra a la primavera amb un senyal clar en la temperatura i moltes menys certeses en la pluja. Segons la previsió estacional d’AEMET, els mesos de març, abril i maig tenen més números de ser més càlids del normal a l’est peninsular, on s’inscriu la demarcació, mentre que els models no dibuixen cap tendència neta sobre les precipitacions a Catalunya. El punt de partida, a més, ja és significatiu: el febrer s’ha tancat amb calor persistent, vent fort a l’Empordà i menys pluja de l’habitual a bona part de Girona.
La fotografia que deixa AEMET per a la primavera és prou clara en un aspecte i molt més difusa en l’altre. La temperatura apunta cap amunt. L’agència situa entre el 50% i el 70% la probabilitat que la propera estació sigui més càlida de l’habitual a Espanya, i remarca que el senyal és més marcat a l’est peninsular. En canvi, en el cas de la pluja, la mateixa AEMET admet una gran incertesa i, de fet, a Catalunya no hi veu ara mateix cap patró prou sòlid per decantar la balança cap a un trimestre més sec o més plujós.
En clau gironina, aquesta previsió arriba després d’un febrer de contrastos. Al conjunt de Catalunya, el mes va ser molt càlid i humit: la temperatura mitjana es va situar en 8,6 graus, amb una anomalia de 2,2 graus respecte del període 1991-2020, i va acabar com el cinquè febrer més càlid de la sèrie iniciada el 1940. La precipitació mitjana catalana va arribar als 45 mil·límetres, un 143% del valor de referència.
Precipitacions escasses a Girona
Però aquest resum general canvia quan el focus baixa cap a les comarques gironines. El mateix avanç climàtic subratlla que les pluges van superar els valors normals a bona part del territori català, excepte a gran part de la província de Girona i alguns sectors del litoral i del prelitoral. A més, l'AEMET parla obertament de “precipitacions molt escasses a l’interior de Girona” i contraposa aquest dèficit al superàvit registrat a l’interior de Lleida.
Les dades concretes encara dibuixen millor aquest mapa. Girona, Parc del Migdia va tancar el febrer amb 14,6 mil·límetres; l’aeroport de Girona, amb 14,5; Fontcoberta, amb 13,4; la Vall d’en Bas, amb 12,7; i Maçanet de Cabrenys, amb només 3,4 mil·límetres. També van quedar en registres baixos les Planes d’Hostoles, amb 20,2, i Vall de Bianya, amb 17.
Aquest fons sec en la pluja no va impedir, en canvi, que la calor deixés empremta. AEMET situa l’aeroport de Girona, amb una temperatura mitjana mensual d’11,2 graus, entre els observatoris que han registrat un dels cinc febrers més càlids de la seva sèrie històrica. El mes, a més, va tenir una persistència càlida marcada, sense episodis freds destacats, i amb una de les nits més suaus del febrer el dia 11. Entre els valors màxims del tram final del mes hi sobresurten els 23,3 graus del Parc del Migdia el dia 24, els 22,9 de Sant Daniel i els 22,6 de Porqueres.
Vent fort a l’Empordà
El tercer element del balanç és el vent. La borrasca ORIANA, amb impacte fort a Catalunya el 14 de febrer, va deixar ratxes molt fortes i fins i tot huracanades a l’Empordà i Tarragona. El registre més alt que destaca l’avanç d’AEMET és el de Portbou, amb 172 km/h, una dada que reforça la idea d’un febrer especialment mogut també a les comarques gironines.
Amb aquest precedent, la clau de la primavera a Girona és doble. D’una banda, els models apunten a un escenari amb temperatures per sobre del normal. De l’altra, la pluja queda sense una direcció clara, de manera que ara mateix no es pot afirmar ni que la demarcació hagi d’entrar en una primavera seca ni que hagi de compensar el dèficit de febrer. Més que un pronòstic tancat, el que hi ha és una tendència de fons: més calor probable i molta prudència amb la pluja.
Per això, Girona arriba a la primavera amb una pista clara i un interrogant obert. La pista és la temperatura, perquè AEMET veu més opcions d’un trimestre càlid. L’interrogant és la pluja, sobretot en una demarcació que ve d’un febrer menys generós del que tocaria en molts punts i que ja ha encadenat un final d’hivern amb calor anòmala i episodis de vent molt dur.
