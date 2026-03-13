L'atenció primària gironina detecta 8.500 possibles casos d’apnea del son en tres anys
El projecte Innòbics-SAHS, iniciat el 2022, ha permès la consolidació d’un circuit assistencial que connecta directament els CAPs amb els hospitals Trueta i Santa Caterina
La coordinació entre atenció primària i la Unitat del Son dels hospitals Trueta i Santa Caterina permet agilitzar el diagnòstic i iniciar abans els tractaments de patologies vinculades al son.
Com a resultat, els equips d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Girona han valorat 8.500 pacients amb sospita d’apnea obstructiva del son des de l’any 2022, en el marc d’aquest circuit assistencial. Aquest model permet que els casos sospitosos siguin revisats i validats per especialistes a través d’una unitat virtual, fet que facilita la detecció precoç i l’inici del tractament.
El sistema s’ha desenvolupat a partir del projecte Innòbics-SAHS, impulsat pel Servei de Pneumologia i finançat per l’organisme europeu EIT Health. La iniciativa, que va començar com una prova pilot, s’ha consolidat durant el 2025 com un circuit assistencial que millora la coordinació entre l’atenció primària i els especialistes.
Detecció precoç
Segons expliquen des dels hospitals, aquest model permet abordar una patologia molt prevalent amb criteris d’alta complexitat clínica, reduir els temps d’espera i optimitzar els recursos sanitaris.
A més, la detecció i el tractament precoç de l’apnea del son contribueixen a evitar complicacions, especialment cardiovasculars, i a millorar la qualitat de vida dels pacients.
Més de 9.000 proves diagnòstiques
Des del trasllat a les noves instal·lacions al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, la Unitat del Son dels hospitals Trueta i Santa Caterina ha realitzat 9.240 proves diagnòstiques relacionades amb trastorns del son.
D’aquestes, 1.805 han estat proves nocturnes, com les videopolisomnografies completes, en què el pacient passa la nit a la unitat mentre se li monitoritzen diferents paràmetres, com l’activitat cerebral, la respiració, el ritme cardíac, el moviment ocular o el nivell d’oxigen a la sang. Aquestes proves permeten diagnosticar amb precisió trastorns com l’apnea obstructiva del son, l’insomni o la narcolèpsia.
La unitat disposa de quatre habitacions insonoritzades equipades amb tecnologia que permet monitorar els pacients i supervisar els tractaments respiratoris, com la pressió positiva contínua a la via aèria (CPAP) o la ventilació mecànica no invasiva. La resta de proves, 7.435, s’han fet en horari diürn.
La Unitat del Son està acreditada com a unitat multidisciplinària d’alta complexitat i, des del 2023, també disposa del grau d’excel·lència de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), un reconeixement a la seva activitat assistencial, docent i de recerca en l’àmbit dels trastorns del son.
Dia Mundial del Son
Coincidint amb el Dia Mundial del Son, que se celebra aquest divendres amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància del descans per a la salut, la Unitat del Son dels hospitals Trueta i Santa Caterina ha organitzat diverses activitats divulgatives.
Entre aquestes, una taula informativa sobre salut del son, un esmorzar saludable i una visita guiada a les instal·lacions perquè la ciutadania pugui conèixer el funcionament de la unitat.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA