Protecció Civil activa l’alerta per ventades al Ripollès i l’Empordà
El VENTCAT preveu ratxes de més de 126 km/h al Ripollès i de més de 90 km/h a l’Alt Empordà, amb mala mar al litoral empordanès
L'arribada d'un front provocarà un desplomament de les temperatures, pluja, neu i vent durant el cap de setmana a Catalunya
/ Valentina Raffio
Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el VENTCAT per la previsió de ratxes fortes de vent aquest diumenge 15 de març a comarques de la meitat nord del país, amb afectació destacada al Ripollès i l’Alt Empordà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al Ripollès es poden superar els 126 km/h, mentre que a l’Alt Empordà les ratxes poden passar dels 90 km/h. L’episodi també anirà acompanyat de fort onatge a la costa empordanesa.
Cos: La previsió situa el gruix de l’episodi entre el matí i la tarda de diumenge. Segons el SMC, el vent bufarà de component nord i oest i afectarà sobretot les cotes altes, amb una distribució geogràfica extensa dins la zona avisada, d’entre el 30% i el 70%.
En clau gironina, el focus principal se situa al Ripollès i a l’Empordà. Al Ripollès, les ventades poden superar els 126 km/h. A l’Alt Empordà, l’avís és per ratxes de més de 90 km/h. A més, el mal estat de la mar afectarà tant l’Alt com el Baix Empordà, sobretot al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Vent, mala mar i visibilitat
El Servei Meteorològic també adverteix d’una alta probabilitat de torb a les cotes altes del nord del país, un fenomen que pot reduir la visibilitat. La previsió indica, en paral·lel, que es poden superar els 20 centímetres de neu per damunt dels 1.200 metres a la Vall d’Aran i al Pallars Sobirà.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil demana prudència en la mobilitat i en les activitats a l’exterior, especialment durant el matí i la tarda. A casa, recomana recollir tendals i retirar de façanes i balcons objectes que puguin caure, com testos o estenedors.
Al carrer, l’avís passa per evitar zones amb molt arbrat i extremar la precaució a prop de mobiliari urbà, murs inestables o cartelleria. En els desplaçaments amb vehicle, la recomanació és consultar abans l’estat del trànsit i vigilar especialment les distàncies laterals i de seguretat, sobretot en avançaments.
També precaució a la costa
Protecció Civil també recomana ajornar, sempre que sigui possible, les activitats de lleure a l’exterior en zones boscoses i a la costa. La petició és especialment clara en el cas d’activitats col·lectives o en grup amb menors o persones vulnerables.
L’episodi, segons la previsió oficial, es concentrarà aquest diumenge i obligarà a seguir amb atenció l’evolució del vent, de l’estat de la mar i de la visibilitat a les zones més exposades de les comarques gironines.
Un front a tot Catalunya
L'arribada d'un front amenaça de deixar un cap de setmana de mal temps a Catalunya. Segons apunta el Servei Meteorològic (Meteocat), aquest fenomen irromprà dissabte i deixarà almenys dues jornades marcades per xàfecs generalitzats, tempestes i episodis de calamarsa, baixada de la cota de neu, forts vents i un desplomament generalitzat dels termòmetres a tot el territori. L'entitat ja ha activat avisos per neu i vent a tota la franja del Pirineu i per mala mar a l'Empordà. Sobretot de cara a diumenge, que ara per ara es perfila com la jornada més adversa de tot l'episodi.
Els models indiquen que aquest front carregat d'aire fred començarà a fer-se notar en les pròximes hores. El canvi de temps es consolidarà a partir de dissabte, quan els meteoròlegs vaticinen una jornada marcada pel descens de les temperatures i per l'arribada de pluges disperses a tot Catalunya, que en general seran d'intensitat entre feble i moderada, però que localment podrien anar acompanyades de tempesta i fins i tot de calamarsa. Per a aquesta jornada hi ha dos avisos de nivell groc activats per acumulació de neu tant a la Vall d'Aran com al Pallars Sobirà, tot i que s'esperen nevades generalitzades en gran part de la franja pirinenca.
Diumenge sembla que les pluges s'aniran dissipant i, tot i que la inestabilitat continuarà en diversos punts del territori, la jornada es perfila com més assolellada que l'anterior. Els meteoròlegs parlen d'una altra baixada de les temperatures, sobretot durant el matí, a pràcticament tot el territori. Tant al matí com a la tarda hi ha activats avisos per neu i vent a totes les comarques pirinenques. Els més severs, de nivell taronja, es concentren a l'Empordà, el Ripollès i el Berguedà. També s'han activat avisos de nivell groc per mala mar a la costa de l'Empordà.
Segons expliquen des de Meteocat, els pronòstics apunten a un "cap de setmana amb ambient hivernal" a Catalunya. Especialment a les zones de muntanya. La majoria d'efectes adversos derivats del pas d'aquest front, de fet, es concentren al Pirineu, per la qual cosa es demana extremar les precaucions en aquestes zones i "ser prudents" en les activitats a l'aire lliure. En alguns punts s'estima que aquest temporal podria deixar acumulacions de fins a 15 centímetres de neu i vents de més de 80 km/h. Amb una mica de sort, la situació començarà a millorar a partir de dilluns. Tot i que encara és aviat per saber-ho amb certesa.
