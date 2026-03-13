Usuaris de la Vall de Camprodon es queden sense telefonia per l'accident d'un camió que va trencar cables de fibra
Va passar ahir al vespre i Telefònica assegura que s'està treballant per poder restablir el servei aquesta nit
El servei de telefonia mòbil i fibra està interromput a una part de la Vall de Camprodon després que un camió s'accidentés aquest dijous al vespre entre Olot i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). Les companyies que depenen de Telefònica han deixat de donar senyal, si bé d'altres sí que funcionen. L'empresa de telecomunicacions ha explicat a l'ACN que l'incident va malmetre un pal per on passaven 16 fibres òptiques. Des de llavors, que estan treballant per reparar-ho. La previsió és que, si no es detecten més danys, el servei es podria reprendre aquesta nit. Telefònica també ha afirmat que s'ha anat actualitzant la informació a través del telèfon d'atenció als municipis.
Telefónica admet que és el tercer tall que hi ha a la Vall de Camprodon des d'inicis d'any, però remarquen que són factors aliens a la companyia. El primer va ser per l'afectació de les fortes ventades i la caiguda d'arbres el 16 de gener, el segon va ser el febrer per un robatori de cable i aquest últim per l'accident d'un camió. I asseguren que s'està treballant sobre el terreny per poder-ho solucionar. La previsió és reprendre el servei aquest anit.
Entre els municipis afectats hi ha Molló. El seu alcalde, Josep Coma, explica a l'ACN que és un problema "repetitiu" i que "la gent comença a estar cansada". I posa l'exemple del tall de les ventades, que els va deixar sense servei sis dies. De fet, ja estan animant els veïns a buscar alternatives. "Ens passa com amb l'electricitat, som un final de línia i, si aquesta és l'única que tenen, quan hi ha un problema no poden connectar amb un altre lloc, quedem desemparats", detalla Coma.
D'altra banda, l'alcalde també es queixa d'un altre tema relacionat amb el telèfon d'atenció als municipis per a incidències, el Telcocat. "Si no tens telèfon, no pots comunicar la incidència (...) i això fa que hagis de desplaçar-te fins a agafar cobertura, algú no hi ha pensat gaire", afirma.
