Professionals d'atenció primària deixen de formar residents per la retirada d'un complement salarial
Col·laboradors docents de Girona recullen unes 150 firmes com a senyal de protesta i exigeixen que es restableixi el pagament
L’Institut Català de la Salut diu que la compensació no existeix en el model retributiu actual i defensa altres mecanismes de reconeixement
Un malestar creixent entre professionals sanitaris d’atenció primària ha desembocat en la decisió de deixar de formar residents com a mesura de protesta per la retirada d’un complement salarial que rebien per aquesta tasca. La mesura afecta tant metges com infermeres que tutoritzen residents d’Infermeria i de Medicina Familiar i Comunitària en estades formatives obligatòries a dispositius com pediatria d’atenció primària, unitats d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), centres rurals i guàrdies dels centres d’urgències (CUAP) de l'Institut Català de la Salut.
Segons explica Elisabet Algans, pediatra del CAP de Sarrià de Ter i delegada del sindicat Metges de Catalunya, el conflicte es va fer visible a finals del 2025, quan els professionals es van assabentar que a partir del gener del 2026 deixaria de cobrar-se aquest complement. "La nostra voluntat és seguir formant especialistes, però fins que no es restableixi el reconeixement i la retribució, molts hem decidit plantar-nos", afirma.
En la mateixa línia, lamenta que la decisió de la supressió de la retribució s’ha realitzat fora del marc de negociació col·lectiva i s’ha aplicat sense cap modificació en les funcions ni en la càrrega de treball associada a aquesta activitat docent.
El col·lectiu La Capçalera, que agrupa professionals de la salut implicats en aquesta tasca docent, destaca que la retirada del pagament suposa "un retrocés en els drets laborals" i posa en risc la qualitat de la formació dels residents. Segons el col·lectiu, la mesura ha provocat una "onada de renúncies" i podria agreujar el dèficit de professionals a l’atenció primària, ja castigada per pressió assistencial i manca de recursos.
A la demarcació de Girona, Metges de Catalunya ha impulsat la recollida de signatures de col·laboradors docents, amb la participació de pediatres, metges de família, ginecòlegs, infermeres especialistes i residents d’infermeria. Fins ara s’han recollit unes 150 firmes, que ja s’han entregat a la gerència territorial i a la direcció de l’ICS, amb l’objectiu de reclamar que es restableixi el pagament de la tasca docent.
L'ICS proposa altres mesures de compensació
L’ICS, per la seva banda, defensa que el complement de col·laborador docent "no existeix en els acords laborals ni en el model retributiu actual". La institució assegura que està mantenint un espai de treball amb professionals i responsables docents per identificar mesures que donin suport i visibilitat a aquesta funció, en línia amb la normativa vigent.
Entre els mecanismes de reconeixement proposats per l’ICS hi ha la valoració dins la carrera professional o sistemes equivalents, la consideració en processos de selecció i provisió de places, preferència en accés a formació continuada i incorporació en els sistemes de Direcció Per Objectius (DPO). La institució assegura que aquests instruments tenen com a objectiu “garantir la seguretat jurídica”, “assegurar un funcionament homogeni” i ser “plenament aplicables” dins del sistema públic.
Mentrestant, els col·laboradors docents alerten que sense el pagament específic per aquesta tasca, es posa en risc la formació dels futurs especialistes i, en última instància, la sostenibilitat del model docent a l’atenció primària. Els professionals també rebutgen que aquesta funció es pretengui compensar mitjançant mecanismes com la Direcció per Objectius o la carrera professional, ja que aquests estan vinculats a l’activitat assistencial i no substitueixen el reconeixement específic de la tasca docent.
Moció al Parlament
El debat també ha arribat al Parlament de Catalunya. En una moció sobre polítiques de salut aprovada aquesta setmana, la cambra ha instat el Govern a recuperar el complement econòmic que rebien fins ara els col·laboradors docents que formen residents.
El punt ha rebut 93 vots favorables de la majoria de grups parlamentaris i 42 abstencions del PSC.
Finalment, residents de medicina i infermeria familiar i comunitària van organitzar dijous passat una protesta al Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS), amb el suport de delegats del sindicat Metges de Catalunya.
