Alerten de l'increment de gironins amb "ceguesa silenciosa"

Més de 18.000 persones de la província tenen glaucoma segons l'associació d'afectats

Una revisió ocular en una imatge d'arxiu. / EFE

Laura Teixidor

Girona

L'Associació de Glaucoma per a Afectats i Familiars (AGAF) ha alertat del nombre creixent de persones a la província de Girona amb glaucoma o «ceguesa silenciosa», tal com es coneix popularment aquesta afecció caracteritzada per un augment de la pressió intraocular que provoca danys al nervi òptic i que pot arribar a produir ceguesa i en molts casos sense que hi hagi diagnòstic.

Es calcula que al voltant de 18.400 gironins tenen glaucoma, principalment del tipus d’angle obert, però aproximadament el 40% —més de 7.300 persones— no saben que el pateixen, ja que la malaltia avança de manera silenciosa i el diagnòstic acostuma a arribar quan ja hi ha una pèrdua significativa de visió.

Amb motiu de la Setmana Mundial del Glaucoma (del 9 al 15 de març), l'AGAF vol posar de relleu la importància del diagnòstic precoç i el seu impacte sobre l’autonomia i la qualitat de vida.

L'associació també reclama que el glaucoma sigui reconegut com a malaltia neurodegenerativa, ja que afecta directament les cèl·lules nervioses de la retina i el nervi òptic. Aquest reconeixement podria impulsar noves línies d’investigació centrades en la regeneració de cèl·lules neuronals i obrir la porta a futurs tractaments capaços de recuperar part de la visió perduda.

Notícies relacionades

L’associació també subratlla la necessitat de donar més visibilitat al glaucoma i a les persones que hi conviuen, ja que molts pacients afronten el diagnòstic de manera aïllada o desconeixen que existeixen associacions que els poden orientar i acompanyar des de les primeres fases.

