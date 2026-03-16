Enxampen un conductor circulant a 182 km/h en un tram limitat a 80 a la Cerdanya
Els Mossos van arrestar el conductor després de detectar-lo a més del doble de la velocitat permesa.
Els Mossos d’Esquadra han detingut un conductor de 26 anys, acusat d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a les 12:45 hores quan, en un control muntat al quilòmetre 181 de la carretera N-260 a Guils de Cerdanya, es va detectar un vehicle circulant a 182 km/h, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h. L’arrest es va dur a terme per assegurar la seva disposició judicial, al no tenir residència a l’estat espanyol. El detingut ha passat aquest dilluns a disposició judicial davant de la plaça en funcions de guàrdia de la secció d'instrucció del tribunal d’instància de Puigcerdà.
