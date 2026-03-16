Endesa segueix treballant per normalitzar del tot la situació al Ripollès i el Baix Empordà aquest dilluns
Molts dels clients que estaven afectats diumenge ja han recuperat la llum
Endesa treballa per normalitzar del tot la situació a les comarques del Ripollès i el Baix Empordà aquest dilluns. Diumenge a la nit, uns 3.000 clients continuaven sense llum, dels quals 1.985 es trobaven al Ripollès. Fonts de la companyia han explicat a l’ACN que l’afectació aquest dilluns al matí és “notablement inferior” gràcies a la feina que han fet els tècnics durant la nit malgrat l’escassa visibilitat. Amb la llum del dia s’acceleraran els treballs per retirar arbres i branques caiguts a causa de les fortes ventades de diumenge i reparar les línies afectades.
La companyia ha reforçat els equips operatius sobre el terreny, així com els recursos del centre de control, per donar resposta a totes les incidències que s’estan produint a la xarxa elèctrica. Els tècnics treballen de manera continuada per localitzar i reparar les afectacions. Endesa recorda que, en funció de la intensitat del vent, no sempre és possible intervenir immediatament. Quan les condicions meteorològiques no garanteixen la seguretat dels equips —per exemple, si no és segur pujar als pals o treballar en alçada— les actuacions s’han d’endarrerir fins que les condicions ho permetin.
Endesa manté una coordinació permanent amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per fer seguiment de la situació i prioritzar les actuacions.
