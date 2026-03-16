El Greda d’Olot consolida GredaCo, la cooperativa escolar que ven esmorzars

Els alumnes proporcionen esmorzars a preus assequibles en una guingueta, convertint l'aprenentatge en una experiència pràctica i vinculada al dia a dia escolar

Representants del centre, alumnes i assistents a la visita, davant la guingueta d’esmorzars / Ajuntament d'Olot

Jesús Badenes

Olot

L’Institut Escola Greda d’Olot ha presentat aquest divendres el projecte GredaCo, una cooperativa escolar que gestiona la guingueta d’esmorzars del centre. La iniciativa funciona des de fa tres anys i està en mans de 27 alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula Oberta, que s’encarreguen de la producció, la venda i l’organització interna del servei.

La presentació s’ha fet amb la visita del director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí, i de representants de l’Ajuntament d’Olot, que han pogut veure de prop com funciona el servei d’esmorzars instal·lat al pati del centre. Segons la nota de premsa, la jornada ha servit per ensenyar el recorregut del projecte i el seu encaix en l’aprenentatge pràctic de l’alumnat.

La idea va néixer fa tres anys al mateix centre, arran de la necessitat de disposar d’un espai on comprar esmorzars a preus assequibles, en un entorn sense oferta comercial al voltant de l’escola. Per això, el projecte es va articular en forma de cooperativa i amb una gestió assumida pels mateixos estudiants, que es reparteixen rols de logística, atenció, producció i organització.

Un projecte lligat a l’Aula Oberta

La directora de l’Institut Escola Greda, Mireia Dosil, i la coordinadora pedagògica, Pili López, asseguren que el projecte va sorgir quan van detectar que part de l’alumnat arribava amb poca motivació. Segons expliquen, la guingueta ha permès convertir continguts com les matemàtiques, l’economia o l’organització col·lectiva en una experiència tangible, vinculada al dia a dia del centre.

El projecte es va iniciar en el marc del programa Emprengi i, per tercer any consecutiu, compta amb el suport d’ESSPurna, que ha acompanyat l’alumnat en la creació i el seguiment de la cooperativa. Pau Seda, d’aquest programa, explica que durant l’últim any han treballat en la detecció d’elements de millora i en l’elaboració d’un DAFO per definir els passos següents.

Un moment de l’explicació del projecte GredaCo davant la guingueta instal·lada al pati / Ajuntament d'Olot

504 alumnes al centre

Actualment, l’Institut Escola Greda és centre de primària i secundària i suma 504 alumnes i 65 mestres, segons la informació facilitada pel mateix centre. En aquest context, GredaCo s’ha integrat com una eina de treball per a l’Aula Oberta, però també com un servei per al conjunt de la comunitat educativa.

Durant la visita, David Bonvehí va destacar que el projecte és un exemple d’“aprenentatge vivencial”, mentre que la regidora de Promoció de la Ciutat, Gemma Canalias, el va situar com una experiència pionera que pot servir d’inspiració per a altres centres. En paral·lel, la iniciativa es marca ara nous reptes: professionalitzar més la gestió, digitalitzar processos, enfortir el contacte amb cooperatives locals i potenciar productes sostenibles i saludables.

Notícies relacionades

El pas següent del projecte passa, doncs, per consolidar aquesta estructura i reforçar-ne el funcionament intern. Això vol dir que la guingueta d’esmorzars ja no és només un servei del pati, sinó també una peça estable dins la manera com el centre treballa l’aprenentatge pràctic amb part del seu alumnat.

