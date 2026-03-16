Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
L’Ajuntament ha obert el concurs per portar el bar-cafeteria i el punt d’informació turística i les ofertes es poden presentar fins al 7 d’abril
Hi ha un bar i un punt d’informació turística de la Via Verda del Carrilet d'Olot que busquen nou gestor. El futur adjudicatari assumirà en una sola concessió dos serveis pensats per a un mateix espai: el taulell del bar i l’atenció a qui s’hi acosta buscant informació de l’entorn de la Via Verda que travessa la Garrotxa i els punts d'interès de les Preses.
Hi ha concursos que passen desapercebuts i n’hi ha que expliquen bé un lloc. El del Baixador de Codella entra en aquesta segona categoria. Sobre el paper és una licitació de serveis. A la pràctica, és la recerca d’algú que porti un espai situat al camí de Canaderes, 3 i que haurà de combinar l’explotació del bar-cafeteria amb la feina d’informar visitants i usuaris d’aquest equipament municipal.
La clau és que l’Ajuntament ho treu tot junt. El contracte surt sense lots, de manera que no es podrà separar el servei de bar del punt d’informació turística. Segons la documentació publicada, el consistori justifica aquesta decisió perquè dividir les prestacions podria dificultar-ne l’execució correcta i la coordinació. Per això, qui entri haurà d’assumir una gestió de conjunt, no una explotació parcial.
Un concurs amb terminis i xifres concretes
Les dades fortes del concurs marquen força bé el terreny de joc. El contracte és una concessió de serveis amb un valor estimat de 6.000 euros, un pressupost base de licitació de 1.000 euros sense IVA —1.210 euros amb IVA— i un cànon anual de 1.000 euros. Són xifres que no parlen només de diners: també dibuixen la dimensió d’un espai modest, però amb una funció clara dins l’equipament.
La durada inicial serà de 2 anys. A més, el plec preveu pròrrogues expresses per períodes successius de dos anys fins a un màxim total de 6 anys, sempre que l’adjudicatari ho demani amb almenys tres mesos d’antelació i la Junta de Govern Local ho acordi. Això es tradueix en una idea senzilla: el concurs busca algú per començar aviat, però també deixa oberta la porta a una continuïtat llarga si el servei funciona.
Què es valorarà
El preu comptarà, però no ho decidirà tot. El concurs reparteix la puntuació entre 35 punts per al preu i 35 punts per als criteris sotmesos a judici de valor. En aquest segon bloc es valoraran la memòria de gestió, el projecte comercial i la seva viabilitat, les qualitats professionals del licitador i del personal, i també les activitats vinculades a potenciar les Preses i, de manera específica, la zona del Parc de Pedra Tosca com a espai de turisme familiar, lleure i oci.
Això vol dir que no n’hi haurà prou amb obrir la persiana. El futur gestor haurà de presentar una proposta amb cara i ulls, capaç de justificar com farà rutllar el negoci i com lligarà el servei amb el municipi i el seu entorn. És aquí on el concurs deixa de ser només administratiu i passa a explicar quin paper vol jugar aquest equipament.
Un espai dins un parc natural
El plec de condicions també adverteix que es tracta d’un espai singular situat dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i fixa una condició ambiental clara: qualsevol proposta de dinamització haurà de ser respectuosa amb la flora, la fauna i el descans nocturn dels animals i de les persones. És un detall concret, però pesa. Sobretot perquè acota quin tipus d’activitat s’hi podrà fer i fins on podrà arribar.
Ara el calendari ja corre. Les ofertes es podran presentar fins al 7 d’abril, l’obertura del sobre A s’ha fixat per al 8 d’abril a les 10.00 hores a l’Ajuntament de les Preses i l’acte públic del sobre C serà el 14 d’abril a les 15.00 hores. A partir d’aquí, el Baixador de Codella sabrà qui ha de portar un espai petit en dimensions, però gens menor en la manera com es presenta aquesta porta d’entrada a les Preses.
