Olot tornarà a ser epicentre de la vulcanologia a l’octubre amb un curs internacional
La segona edició, amb 25 places, es farà del 12 al 24 d’octubre entre la Garrotxa i La Palma i obrirà beques fins al 30 d’abril
Olot tornarà a ser una de les seus del Curs Internacional de Vulcanologia Olot-La Palma, que celebrarà la segona edició del 12 al 24 d’octubre després d’haver exhaurit totes les places en l’estrena de l’any passat. La formació oferirà 25 places per a estudiants, investigadors i professionals i mantindrà el format de classes, pràctiques i sortides de camp entre la Garrotxa i La Palma. A més, tant la preinscripció com la sol·licitud de beques es podran fer del 13 de març al 30 d’abril.
L’Espai Cràter tornarà a tenir un paper central en un curs que connecta dos territoris volcànics singulars d’Europa: el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’illa de La Palma. A la Garrotxa, el programa abordarà la petrologia, la vulcanologia física, l’estratigrafia volcànica i la geofísica aplicada. En canvi, a La Palma els continguts se centraran en la geologia de les Illes Canàries, la vigilància volcànica i la gestió del risc.
La novetat d’aquesta edició és l’ampliació del programa amb activitats optatives complementàries. Concretament, s’hi afegeixen cinc seminaris especialitzats d’una hora i mitja i de nivell mitjà-avançat sobre eines i metodologies de recerca vulcanològica.
Els continguts inclouran aplicacions del programari MELTS, mètodes geofísics somers i profunds aplicats a la vulcanologia, eines d’avaluació del risc volcànic, ciència oberta, plans de gestió de dades i llicències.
El programa també incorporarà un cinefòrum amb el visionat i comentari d’una pel·lícula sobre erupcions volcàniques i els seus riscos. Per això, el curs amplia el focus i obre un espai de debat sobre els riscos volcànics més enllà de les sessions estrictament acadèmiques.
Nous continguts i acreditació universitària
La formació està dirigida per la Dra. Adelina Geyer i el Dr. Xavier de Bolós, de l’Applied Volcanology Team del Geociències Barcelona (GEO3BCN), institut de recerca del CSIC. A més, hi participaran dotze professionals de centres com el mateix CSIC, la Universitat de Barcelona, la Sapienza Università di Roma, l’Instituto Geográfico Nacional i la Universidad de La Laguna.
Segons va explicar Xavier de Bolós, membre del GEO3BCN i del CSIC, a Garrotxa Digital, en aquest curs “s’intenten entendre” els grans volcans actius i es vol donar eines als professionals perquè tinguin “el coneixement necessari per donar resposta a situacions d’emergència de crisis volcàniques”. També va assenyalar al mateix mitjà que aquesta segona edició incorpora novetats amb seminaris sobre mètodes geofísics, ciència oberta i tractament científic de les dades.
Una altra novetat és que el curs està en procés d’acreditació per part de la Fundació Universitat de Girona, amb l’objectiu que pugui esdevenir un Diploma d’Expert equivalent a 11 ECTS. Això vol dir que la segona edició no només amplia continguts, sinó que també busca reforçar el reconeixement acadèmic de la proposta.
Activitats obertes i termini d’inscripció
L’organització recau en Geociències Barcelona, que n’assumeix la direcció acadèmica, mentre que la coordinació va a càrrec de l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Espai Cràter, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i DinàmiG, juntament amb el Cabildo Insular de La Palma i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El curs també compta amb el suport de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior.
Coincidint amb el desenvolupament del curs, també es programaran activitats obertes al públic general tant a Olot com a La Palma. En declaracions a Garrotxa Digital, la regidora de Turisme d’Olot, Gemma Canalias, assegurava que aquesta nova edició “fa posicionar Olot com a referent en vulcanologia i divulgació científica”.
El curs s’adreça a estudiants d’últims cursos de grau, així com de postgrau i doctorat en geologia, geociències, física, química, ciències ambientals i disciplines afins. També s’obre a personal investigador i tècnic i a professionals vinculats a la gestió i vigilància del risc volcànic, la geotèrmia, l’àmbit ambiental, la geoconservació i la divulgació científica. La matrícula és de 850 euros per a estudiants i de 1.200 euros en la tarifa general, i inclou el trasllat entre Olot i La Palma.
Tancament: Després d’una primera edició que va esgotar les places, Olot i La Palma repetiran fórmula aquesta tardor amb més contingut especialitzat i amb el repte de consolidar el curs dins l’àmbit universitari. El següent pas ja té data: la preinscripció i la sol·licitud de beques s’obriran del 13 de març al 30 d’abril.
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi
- Atracament a punta de ganivet en una benzinera de Palamós
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga