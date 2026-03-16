La ressaca del temporal de vent a Girona encara provoca sortides dels Bombers per incidències
La GIV-5132 continua tallada entre Banyoles i Fontcoberta per la caiguda d’arbres després de l'episodi de ventades
El fort vent que aquest diumenge va afectar les comarques gironines encara continua deixant conseqüències en forma d’avisos als Bombers, alguns dels quals han acabat derivant en sortides dels equips d’emergència.
Segons el darrer balanç del cos, des de les vuit del vespre de diumenge i fins a les set del matí d’aquest dilluns s’han registrat 35 avisos. La majoria dels serveis han estat, novament, per arbres caiguts i altres elements a la via pública i a les carreteres de la demarcació, com ara cables de telefonia o elèctrics. Segons els Bombers, cap d’aquestes incidències ha tingut conseqüències greus.
A més, encara s’arrosseguen problemes en el subministrament elèctric en diversos punts del Ripollès i del Baix Empordà, una incidència que Endesa treballa per resoldre.
Cal recordar que diumenge es van registrar ratxes de vent de gairebé 170 km/h al coll de Belitres, a Portbou, mentre que en punts del Pirineu el vent va bufar amb molta força i va provocar episodis de torb a les cotes més altes. A la Tosa d’Alp, per exemple, es va arribar a una ratxa màxima de 123,1 km/h, segons dades del Meteocat.
Tall de carretera
L’episodi també va provocar talls de carreteres, i una de les vies continua afectada: es tracta de la GIV-5132, que segueix tallada en un tram de 5,5 quilòmetres entre Banyoles i Fontcoberta per la caiguda d’arbres sobre la calçada.
Segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’episodi de fort vent es pot allargar fins aquest dilluns al migdia, amb tramuntana i ratxes que poden superar els 108 km/h. Fins a la mateixa hora també es manté l’avís per fort onatge a l’Alt i al Baix Empordà, amb onades de més de 2,5 metres i mar de component nord.
