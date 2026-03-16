Delinqüència
Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
Les incidències més altes es concentren en les grans àrees urbanes de Barcelona
Municipis amb pressió turística o alta mobilitat com Roses i Lloret de Mar mostren també taxes elevades
Els robatoris amb violència i intimidació van tancar el 2025 amb 62.061 casos denunciats a Espanya. Posades en relació amb la població, les dades equivalen a una taxa estatal d’uns 126 casos per cada 100.000 habitants, una mesura que permet comparar l’impacte del delicte entre municipis de mida molt diferent.
Cal tenir en compte que el llistat municipal utilitzat no inclou tots els pobles, sinó els municipis de més de 20.000 habitants que el Ministeri de l’Interior incorpora al seu Balanç de Criminalitat. En el cas de la província de Girona, això es tradueix en 10 municipis amb dades desagregades: Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols.
Aquest indicador dibuixa un mapa on les taxes més elevades es concentren sobretot en grans àrees urbanes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Al capdamunt del llistat estatal hi apareixen Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, amb registres molt per sobre de la mitjana. En aquest mateix rànquing per taxa, alguns municipis gironins també hi tenen un pes destacat: Salt ocupa la divuitena posició de tot l’Estat, Girona és la vint-i-tresena i Figueres la vint-i-quatrena fet que les situa dins el grup de localitats amb una incidència més alta.
En aquest context, a les comarques gironines sobresurten clarament Salt i Girona, que se situen molt per sobre de la mitjana espanyola. Salt va registrar 91 casos el 2025 i arriba a una taxa de 263,8 per 100.000 habitants, mentre que Girona en suma 274 i se situa en 252,1. Figueres, amb 124 casos, també es mou en xifres molt elevades (249,6), molt a prop de la capital del Gironès.
Més enllà d’aquest nucli, altres punts de la província presenten taxes altes, especialment en municipis amb pressió turística o alta mobilitat. Roses, amb 40 fets (196,4), i Lloret de Mar, amb 71 (165,1), també apareixen en la part alta del llistat estatal. Per sota, però encara per sobre del centenar per 100.000 habitants, hi ha municipis com Palafrugell (154,8), Sant Feliu de Guíxols (142,6) o Blanes (119,4). En canvi, localitats com Banyoles (95,9) i Olot (81,0) queden en un esglaó inferior de la comparativa.
Tipologia diversa
Els robatoris amb violència i intimidació es classifiquen de forma diferent en funció del lloc on es produeixen. D’una banda, hi ha els que tenen lloc a la via pública. Un cas podria ser el que una persona n’atraca una altra per robar-li les pertinences, com ara el mòbil. En aquest cas pot haver-hi només intimidació, ja que el lladre pot intimidar una persona verbalment, pot també exhibir una arma blanca o de foc, entre altres. A vegades, el delinqüent utilitza la violència i això suposa que la víctima pugui acabar ferida.
També hi ha els anomenats atracaments en establiments. Sovint tenen lloc en botigues on el lladre amenaça el treballador per aconseguir diners i en alguns casos es fa ús d’armes. D’atracaments n’hi ha, però actualment no són tan habituals com fa uns anys en entitats bancàries. Tot i això, el 2 d’octubre del 2025 els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona van frustrar un intent d’atracament a l’oficina del Banc Santander del carrer Emili Grahit de Girona gràcies a una trucada “en obert”: un treballador va deixar el mòbil actiu i la persona que l’escoltava va avisar el 112. Tres homes disfressats van retenir set persones i van exigir obrir la caixa forta, però el dispositiu policial va arribar en menys de set minuts i els assaltants es van rendir abans d’endur-se res; les armes eren simulades i tots tres van ser detinguts in fraganti.
