El Trueta, pioner a Catalunya amb un dispositiu per tractar artèries obstruïdes sota el genoll
Aquest nou implant permet donar suport temporal al vas sanguini i es reabsorbeix amb el temps, fet que amplia les possibilitats terapèutiques
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha implantat per primera vegada a Catalunya un dispositiu reabsorbible en artèries distals de la cama per sota del genoll. Aquest nou dispositiu es diferencia d’altres del mateix tipus —coneguts amb el nom de stent— perquè està fet d’un material que el cos pot reabsorbir amb el temps.
El procediment, dut a terme pel Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular del centre, s’ha realitzat en un pacient amb isquèmia crònica crítica, una malaltia greu que redueix molt el flux sanguini i que pot comportar dolor intens, ferides que no es curen i risc d’amputació de l’extremitat.
En aquest context, el nou dispositiu reabsorbible està pensat específicament per tractar artèries molt petites, que són les que sovint es veuen afectades en casos associats a patologies com la del peu diabètic. Cal, però, que l’artèria compleixi unes característiques morfològiques i anatòmiques determinades. En aquest context, el Servei preveu tancar l’any amb prop d’uns 15 d’aquests implants col·locats, i augmentar-ne progressivament la xifra.
El dispositiu funciona com un suport provisional que manté el vas obert mentre es va recuperant la circulació sanguínia. A més, allibera un medicament que ajuda a evitar que es torni a tancar i, quan ja ha fet la seva funció, es va reabsorbint de manera natural fins a desaparèixer, de manera que no queda cap implant permanent dins del cos.
Dificultat per tractar les lesions
Les lesions en artèries molt petites, especialment les que es troben per sota del genoll, són molt difícils de tractar i tenen un alt risc de tornar-se a tancar amb els tractaments convencionals. Per això, la incorporació d’aquest nou dispositiu suposa un avenç important respecte a tractaments com l’angioplàstia amb baló o els stents metàl·lics permanents, ja permet que l’artèria es curi de forma més natural.
Altres avantatges destacats són que es redueix el risc que el vas es torni a obstruir, s’evita deixar materials metàl·lics al cos, es faciliten possibles tractaments futurs i es poden millorar els resultats a llarg termini, especialment en persones amb malaltia arterial avançada.
Aquesta tecnologia obre noves oportunitats de tractament"
Segons el doctor Omar Andrés, cap de Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular del Trueta, aquesta tecnologia “obre noves oportunitats de tractament per a pacients amb malaltia arterial complexa, ajudant a millorar el pronòstic i a preservar la cama afectada”.
Amb la implantació pionera a Catalunya d’aquest innovador dispositiu reabsorbible, l’Hospital Trueta reforça el seu paper com a centre de referència en l’àmbit de la cirurgia vascular, plenament capacitat per implementar tècniques mínimament invasives i tecnologies avançades que busquen millorar la qualitat de vida dels pacients.
