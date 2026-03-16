L'endemà de les ventades al Ripollès: "Sembla que hagi passat una guerra"

Molts veïnats continuen sense subministraments bàsics ni cobertura de telefonia mòbil

Les imatges del danys per les ventades al Ripollès

Les imatges del danys per les ventades al Ripollès

Les imatges del danys per les ventades al Ripollès / ACN

ACN

ACN

Ripoll

Les fortes ventades d'aquest diumenge al Ripollès han causat destrosses importants en diversos municipis, i encara hi ha veïnats sencers sense llum ni comunicacions. A Molló, al nord de la comarca, només el nucli disposa d'electricitat gràcies a un generador, mentre que els disseminats continuen sense i només algunes companyies ofereixen cobertura mòbil. En declaracions a l'ACN, l'alcalde, Josep Coma, adverteix que la situació és especialment preocupant pel perfil de població, amb moltes persones grans i usuaris de teleassistència. També s'han registrat danys destacables a la Vall de Ribes. A Campelles, l'alcaldessa, Judit Cornellà, descriu així l'endemà del temporal: "Sembla que hagi passat una guerra".

