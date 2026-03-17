Una esllavissada del desembre manté tancat l’accés als blísters de Sant Joan les Fonts

El despreniment manté tallat el camí de l’Hort del Rector, a la Ruta de les 3 colades, i afecta un espai turístic i patrimonial únic a la Península Ibèrica

Una tanca barra l’accés a les escales del camí de l’Hort del Rector, a Sant Joan les Fonts, amb un avís de perill per esllavissades

Una tanca barra l’accés a les escales del camí de l’Hort del Rector, a Sant Joan les Fonts, amb un avís de perill per esllavissades / Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Sant Joan les Fonts

Sant Joan les Fonts manté tancat aquest març el camí de l’Hort del Rector, l’accés que porta als blísters volcànics del Molí Fondo, per l’esllavissada que la llevantada del desembre va provocar-hi. El tall afecta un tram de la Ruta de les 3 colades i deixa sense pas directe un espai de valor geològic i turístic singular dins del municipi i amb formacions úniques a la Península Ibèrica.

La imatge, encara avui, és simple i prou expressiva: una tanca groga, un avís de “perill esllavissades” i unes escales barrades a tocar dels panells informatius del recorregut. Al darrere hi ha el que es descriu: la caiguda de molt material sobre el camí que condueix cap a la zona dels blísters, al voltant del Molí Fondo. Els tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa van visitar la zona i van decidir tancar aquest accés en detectar-hi un perill potencial.

El pas afectat és el del camí de l’Hort del Rector, situat al costat de l’Oficina de Turisme de Ca l’Esquirolet i integrat a la Ruta de les 3 colades. Segons la fitxa turística municipal, aquest itinerari permet observar tres colades de lava superposades —de 600.000, 150.000 i 120.000 anys— en un recorregut circular de 5,5 quilòmetres, amb una versió curta d’1,6 quilòmetres. En aquest mateix àmbit, els blísters i el tub volcànic del Molí Fondo han quedat al descobert per l’erosió del riu Fluvià i els presenta com a formacions úniques a tota la Península Ibèrica.

Imatge de l’esllavissada al Molí Fondo, que ha obligat a mantenir tancat l’accés

Imatge de l’esllavissada al Molí Fondo, que ha obligat a mantenir tancat l’accés / Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Ruta alternativa i diagnòstic pendent

L’Ajuntament sosté que, mentre no arribin les conclusions del diagnòstic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’accés continuarà tancat. Per això s’ha senyalitzat una ruta alternativa per visitar les formacions del Boscarró i la cinglera de Fontfreda, i també s’ha previst establir un perímetre de seguretat a la barana del mirador del Molí Fondo. La clau, ara, ja no és només l’esllavissada del desembre, sinó quant temps quedarà fora de pas un dels punts que el mateix municipi fa servir per explicar el seu patrimoni volcànic.

Notícies relacionades i més

El tall no afecta un simple accés secundari. Toca la porta d’entrada a un dels espais que millor resumeixen què és Sant Joan les Fonts quan parla de vulcanisme: pedra, riu i lava apilada en el mateix mapa. Finalment, queda pendent el diagnòstic tècnic que ha de dir quan, com i amb quines garanties es podrà tornar a passar.

  1. Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
  2. Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
  3. L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
  4. La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
  5. Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
  6. Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
  7. Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
  8. Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit

Auren refuerza su área de Derecho Tecnológico con la incorporación de Carlos Rivadulla como nuevo socio

Auren refuerza su área de Derecho Tecnológico con la incorporación de Carlos Rivadulla como nuevo socio

L'acusat del crim de Verges diu que anava "molt borratxo" i que "no tenia intenció de fer-li mal" a la víctima

L'acusat del crim de Verges diu que anava "molt borratxo" i que "no tenia intenció de fer-li mal" a la víctima

La Punxa: un patrimoni a Girona per "reivindicar" i "obrir a la ciutat"

La Punxa: un patrimoni a Girona per "reivindicar" i "obrir a la ciutat"

Els joves perden interès a treure's el carnet de conduir

Els joves perden interès a treure's el carnet de conduir

Joves sense carnet de conduir: "És un cercle viciós, no tinc temps ni diners"

Joves sense carnet de conduir: "És un cercle viciós, no tinc temps ni diners"

Iran i l'estret d'Ormuz: ¿per què és tan difícil per a Trump controlar aquesta via marítima estratègica?

Iran i l'estret d'Ormuz: ¿per què és tan difícil per a Trump controlar aquesta via marítima estratègica?

L'accés als blísters volcànics de Sant Joan les Fonts, tancat tres mesos després d'una esllavissada

L'accés als blísters volcànics de Sant Joan les Fonts, tancat tres mesos després d'una esllavissada

Un cicle formatiu impartit a Girona, entre els 20 amb la nota de tall més alta de Catalunya

Un cicle formatiu impartit a Girona, entre els 20 amb la nota de tall més alta de Catalunya
