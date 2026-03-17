Una esllavissada del desembre manté tancat l’accés als blísters de Sant Joan les Fonts
El despreniment manté tallat el camí de l’Hort del Rector, a la Ruta de les 3 colades, i afecta un espai turístic i patrimonial únic a la Península Ibèrica
Sant Joan les Fonts manté tancat aquest març el camí de l’Hort del Rector, l’accés que porta als blísters volcànics del Molí Fondo, per l’esllavissada que la llevantada del desembre va provocar-hi. El tall afecta un tram de la Ruta de les 3 colades i deixa sense pas directe un espai de valor geològic i turístic singular dins del municipi i amb formacions úniques a la Península Ibèrica.
La imatge, encara avui, és simple i prou expressiva: una tanca groga, un avís de “perill esllavissades” i unes escales barrades a tocar dels panells informatius del recorregut. Al darrere hi ha el que es descriu: la caiguda de molt material sobre el camí que condueix cap a la zona dels blísters, al voltant del Molí Fondo. Els tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa van visitar la zona i van decidir tancar aquest accés en detectar-hi un perill potencial.
El pas afectat és el del camí de l’Hort del Rector, situat al costat de l’Oficina de Turisme de Ca l’Esquirolet i integrat a la Ruta de les 3 colades. Segons la fitxa turística municipal, aquest itinerari permet observar tres colades de lava superposades —de 600.000, 150.000 i 120.000 anys— en un recorregut circular de 5,5 quilòmetres, amb una versió curta d’1,6 quilòmetres. En aquest mateix àmbit, els blísters i el tub volcànic del Molí Fondo han quedat al descobert per l’erosió del riu Fluvià i els presenta com a formacions úniques a tota la Península Ibèrica.
Ruta alternativa i diagnòstic pendent
L’Ajuntament sosté que, mentre no arribin les conclusions del diagnòstic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’accés continuarà tancat. Per això s’ha senyalitzat una ruta alternativa per visitar les formacions del Boscarró i la cinglera de Fontfreda, i també s’ha previst establir un perímetre de seguretat a la barana del mirador del Molí Fondo. La clau, ara, ja no és només l’esllavissada del desembre, sinó quant temps quedarà fora de pas un dels punts que el mateix municipi fa servir per explicar el seu patrimoni volcànic.
El tall no afecta un simple accés secundari. Toca la porta d’entrada a un dels espais que millor resumeixen què és Sant Joan les Fonts quan parla de vulcanisme: pedra, riu i lava apilada en el mateix mapa. Finalment, queda pendent el diagnòstic tècnic que ha de dir quan, com i amb quines garanties es podrà tornar a passar.
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Els 100 millors col·legis d'Espanya segons la llista Forbes 2026: ni un de públic i només un de Girona
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit