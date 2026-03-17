La Diputació de Girona crea noves subvencions per a residències i fires educatives
L'ens supramunicipal també impulsa un servei de suport a la contractació cultural i reprèn el projecte del pont sobre el Manol
La Diputació de Girona ha aprovat en el ple noves línies de subvencions adreçades als municipis de la demarcació per finançar inversions en residències assistides per a gent gran i per donar suport a l’organització de fires i salons d’orientació educativa.
En el cas de les residències, les ajudes tindran un import màxim de 65.000 euros per projecte i podran cobrir entre el 50 % i el 100 % del cost de la inversió, en funció de la població del municipi. El termini de presentació de sol·licituds es preveu iniciar el mes de maig d’aquest 2026.
Pel que fa a les fires i salons d’orientació educativa, la corporació ha aprovat la creació d’aquesta nova línia per incorporar-la a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027. Les ajudes tindran un import d’entre 1.000 i 9.000 euros i estan pensades per finançar activitats que ofereixin informació, orientació, assessorament i acompanyament a l’alumnat d’estudis obligatoris i postobligatoris. Segons es detalla, aquestes actuacions han de facilitar a les persones joves les eines necessàries per planificar el seu itinerari educatiu i professional un cop finalitzada l’etapa obligatòria. La línia es promou conjuntament des del servei d’Educació i Joventut i el de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.
El ple també ha aprovat la creació de l’espai iCultura, un nou servei impulsat des de l’àrea de Compra Pública amb l’objectiu de donar suport tècnic i orientació jurídica als municipis en matèria de contractació cultural. La iniciativa respon a la manca de normativa específica en aquest àmbit i a la necessitat dels ens locals de disposar d’eines clares per tramitar aquests contractes.
Manca de referents
Segons la Diputació, la manca de referents i d’homogeneïtat en la interpretació dels procediments ha generat sovint inseguretat jurídica i dificultats en la gestió de projectes culturals, especialment en municipis petits. Per això, l’espai iCultura posarà a disposició dels ajuntaments models i recursos per facilitar aquesta tasca.
En aquest primer desplegament, s’hi inclouran models de contractes de representació teatral i actuació musical, de contractes per a exposicions temporals d’obres d’art i de contractes d’edició d’obra literària, entre altres eines que s’aniran ampliant de manera progressiva.
Finalment, el plenari ha acordat declarar la caducitat d’un expedient anterior i iniciar-ne un de nou per a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà, que inclou la construcció d’un nou pont sobre el riu Manol. El projecte s’ha aprovat inicialment i se sotmetrà a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils perquè es puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva.
Subscriu-te per seguir llegint
