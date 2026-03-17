L'ATM de Girona facilita l'ús de la T-16 per als desplaçaments dins del Ripollès de manera temporal
La mesura s’ha acordat en coordinació amb l’ATM de Barcelona mentre s’implanten les noves validadores
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona ha aprovat que a partir d'aquest dimarts entri en vigor una mesura transitòria que faciliti els desplaçaments als infants i joves titulars de la targeta T-16 dins la comarca del Ripollès. En un comunicat del Departament de Territori, s'explica que es tracta d'una mesura de caràcter "temporal i excepcional". L'acord estarà vigent fins que s'instal·lin les noves validadores multifunció als autobusos que han de permetre la plena compatibilitat entre els títols dels sistemes tarifaris que operen al Ripollès – ATM Girona i ATM Barcelona –. També s'afegeix que en cap cas això implica una modificació de les zones tarifàries vigents.
La targeta T-16 és un títol de transport personal i intransferible adreçat a infants i joves de 4 a 16 anys, que permet utilitzar de manera il·limitada els serveis de transport públic integrats dins la zona tarifària del municipi de residència del titular.
Amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments habituals entre municipis -especialment els relacionats amb l’assistència als centres educatius- l’ATM de Girona i de Barcelona han acordat aplicar aquest tractament temporal i unificat per al títol T-16.
