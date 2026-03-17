Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
arbres Gironaaccident Cassà de la Selvaalcalde de Sant Martí Vellnou pavelló SaltBon PreuCrimspremis Oscar
instagramlinkedin

Molló recupera la cobertura mòbil després de les ventades d'aquest diumenge

El tall d'electricitat es va resoldre aquest dilluns al vespre a bona part dels disseminats

Molló, a la vall de Camprodon, en una imatge d'arxiu. / ACN

Molló ha recuperat la cobertura mòbil després de l'episodi de forts vents d'aquest diumenge. Les fortes ratxes van provocar la caiguda d'arbres en carreteres i boscos, així com la destrossa de bona part d'un magatzem agrícola i del sostre del pavelló municipal. El subministrament elèctric es va recuperar el al nucli urbà amb l'ajuda de generadors, mentre que bona part dels disseminats van continuar sense llum fins aquest dilluns al vespre, quan la xarxa es va poder restablir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents