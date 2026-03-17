La Molina creix un 37% i Vallter un 24% en una campanya de neu excepcional
Les tres estacions gironines acumulen gruixos molt alts i la xarxa supera els 20.000 esquiadors en set dies
La Molina, Vallter i Vall de Núria encaren la recta final de la temporada amb xifres de neu poc habituals i amb més afluència que l’any passat. Segons les dades facilitades per Ferrocarrils de la Generalitat, La Molina creix un 37% en visitants i Vallter un 24%, en una campanya en què el conjunt de la xarxa ha superat els 20.000 esquiadors en un sol dia fins a set vegades. Això situa les tres estacions gironines al centre d’un dels hiverns més potents dels últims anys.
Cos: En clau gironina, la dada més alta d’acumulació la registra Vallter, amb 618 centímetres de neu, segons la nota de premsa. Vall de Núria n’acumula 454 i La Molina, 301. Pel que fa als gruixos màxims actuals, Vallter arriba als 280 centímetres, mentre que La Molina i Vall de Núria arriben als 200. Són valors molt elevats per a aquest punt de la temporada.
Aquesta situació també s’ha traduït en més visitants. Segons Ferrocarrils, el conjunt de les estacions suma un 20% més d’afluència que en el mateix període de la campanya passada. La pujada és especialment marcada a La Molina, amb un 37% més, i a Vallter, amb un 24%. De fet, la companyia sosté que la xarxa ja ha superat els esquiadors assolits durant tota la temporada passada.
Set dies per sobre dels 20.000 esquiadors
El pic de la campanya es va registrar el 21 i 22 de febrer, quan la xarxa va superar les 20.000 persones diàries. Segons les dades facilitades, el dia 21 es van comptabilitzar 22.585 esquiadors i el 22, 20.096, de manera que aquell cap de setmana es van superar els 42.000 usuaris. La mateixa font assenyala que aquesta barrera dels 20.000 en un sol dia s’ha superat en set ocasions: el 30 de desembre, el 2 de gener, l’1 i el 7 de febrer, el 21 i 22 de febrer i el 28 de febrer.
La temporada també deixa màxims per estacions dins les sis que formen part de Pirineu365. En el cas gironí, La Molina ha registrat el seu rècord històric en un sol dia amb 8.564 esquiadors el 15 de febrer. A la resta de la xarxa també destaquen els 3.368 esquiadors de Port Ainé el 21 de febrer i els 4.123 de Boí Taüll aquell mateix dia.
El pes gironí en la millor campanya
La suma de La Molina, Vallter i Vall de Núria concentra bona part de les xifres més destacades d’aquest hivern. Per això, el gruix de neu i l’augment de visitants reforcen el paper de les estacions gironines dins una campanya que, segons Ferrocarrils, està sent de rècord al conjunt de la xarxa.
Amb reserves de neu encara molt altes a la recta final de la temporada, les tres estacions gironines arriben al tram decisiu de l’hivern amb més marge d’activitat i amb unes xifres d’afluència que ja han deixat diversos màxims abans que acabi la campanya.
- La C-65 està tallada a Cassà després d'un greu accident de trànsit
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- Lluc Salellas, sobre el fort episodi de vent: 'Ningú de la Generalitat ens ha dit absolutament res
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La ventada fa caure desenes d'arbres a Girona