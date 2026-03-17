Obren el termini per presentar candidatures a la quarta edició dels Premis Generalitat Girona
Les propostes es poden registrar fins al 28 de març i l’acte de lliurament dels guardons es farà el 22 d’abril
La quarta edició dels Premis Generalitat Girona ja ha obert el termini de presentació de candidatures, que es mantindrà actiu fins al dissabte 28 de març. Els aspirants poden formalitzar la inscripció a través del portal de tràmits de la Generalitat o bé de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.
Aquests premis, creats l’any 2023, tenen com a objectiu reconèixer persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per la seva contribució a la millora de les comarques gironines, ja sigui des de l’àmbit professional o a través del seu compromís amb el teixit associatiu, cívic, cultural o esportiu. Les candidatures es poden presentar en nom propi o a proposta de tercers.
Tres categories
Els guardons tenen caràcter honorífic i es divideixen en tres categories. El Premi Josep Irla Bosch distingeix el gironí o gironina de l’any per una trajectòria vital o professional rellevant i, de manera excepcional, també es pot concedir a títol pòstum. En les edicions anteriors, aquest reconeixement ha recaigut en Cristóbal Colón, Pepita Perich i Ramón Brugada.
El Premi Aurora Bertrana Salazar està destinat a projectes socials impulsats per persones físiques o jurídiques que fomentin l’equitat i la igualtat a la demarcació de Girona. Fins ara, els premiats han estat l’Associació Valentes i Acompanyades, la Fundació GironaEst i el Projecte Rossinyol.
Pel que fa al Premi Isabel Vila Pujol, aquest reconeix iniciatives empresarials que hagin destacat per promoure una economia innovadora, verda i socialment responsable a les comarques gironines. En les tres primeres edicions, els guardons han estat per a Mariona Serra, la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà i Wikiloc Outdoor S.L.
El jurat d’aquesta quarta edició estarà presidit per Sílvia Planas i també estarà format per Sílvia Arteman, Josep Calbó, Jaume Fàbrega, Lluïsa Ferrer, Jordi Grau, Ernest Plana, Joan Tibau, Maria Trias i Mariàngela Vilallonga. L’acte de lliurament dels premis es farà el 22 d’abril a l’Auditori Josep Irla, a la seu de la Generalitat a Girona.
