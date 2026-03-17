El comerç d'Olot arrenca l’any amb 10 noves obertures i vol escoltar els clients
L’Associació de Comerciants activa una enquesta amb sorteig d’un xec de 50 euros en un inici d’any amb més moviment al centre de la ciutat
Olot ha sumat 10 noves obertures d’establiments comercials i de restauració des de principi d'any. Segons l’Associació de Comerciants d’Olot, la majoria s’han concentrat al centre de la ciutat, fet que reforça el seu paper comercial. En aquest context, l’entitat ha activat la campanya “Parlem amb tu! El comerç t’escolta”, una enquesta ciutadana per saber què valoren els clients i quines millores troben a faltar.
La nova campanya es pot respondre a través del codi QR que hi ha als establiments associats o bé entrant directament al formulari digital. El qüestionari pregunta per l’experiència de compra, pels hàbits de consum i pels aspectes que la clientela considera millorables. Per incentivar la participació, totes les persones que hi responguin entraran al sorteig d’un xec regal de 50 euros per gastar al comerç d’Olot.
La regidora de Comerç i Promoció de la Ciutat, Gemma Canalias, sosté que el comerç és “un element clau de la vida als barris i al centre d’Olot”. Per la seva banda, la presidenta de l’ACO, Ester Verdaguer, resumeix l’objectiu de la iniciativa amb una idea directa: “Saber què valoren del comerç d’Olot i què podem millorar”.
Passaport i xifres de l’app
L’enquesta arriba mentre l’associació manté activa la campanya del Passaport Garrotxa Approp. Fins ara, 15 persones ja han completat el passaport i encara n’hi ha de disponibles, mentre que, segons l’entitat, un nombre elevat d’usuaris està a punt d’aconseguir 10 euros de regal.
Les dades de l’aplicació també dibuixen l’abast del circuit comercial vinculat a aquesta eina. El Garrotxa Approp suma més de 10.400 propers, ha mogut 13 milions d’euros, compta amb 104 establiments adherits i acumula 283.209 vendes, de les quals 50.570 s’han fet durant l’últim any. A més, anualment s’hi impulsen cinc campanyes de promoció del comerç de proximitat.
Avui, l’Associació de Comerciants d’Olot agrupa prop d’un centenar d’establiments i continua encadenant accions de dinamització, com la Botiga al Carrer d’Hivern. El següent pas, ara, serà veure què diuen els clients en aquesta enquesta i si aquest moviment comercial de principi d’any es consolida als carrers d’Olot.
Subscriu-te per seguir llegint
