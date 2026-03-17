Proposen crear un districte universitari propi per a Catalunya
El Govern català admet que no pot eliminar el plantejament únic estatal i defensa alternatives dins del marc vigent
La proposta de crear un districte universitari propi per a Catalunya ha generat debat en les últimes setmanes amb la iniciativa registrada per Junts al Congrés dels Diputats, que reclamava més capacitat per ordenar l’accés i l’admissió a les universitats catalanes i també el traspàs de la competència per expedir i homologar títols universitaris.
La formació defensa que el model actual perjudica els estudiants catalans i limita el retorn social de la inversió pública en educació superior, especialment en estudis com Medicina.
En el marc d’una moció d’ERC sobre la situació del sistema de salut, el Parlament va votar dijous passat un punt que reclamava «l’eliminació del districte universitari únic a escala de l’Estat espanyol» o, si no era possible, la reserva del 70% de places per a estudiants d’instituts catalans, amb la previsió que aquestes mesures entressin en vigor el curs 2026-27. La proposta, però, es va rebutjar per 68 vots en contra i 67 a favor.
El 40% dels estudiants provenen d’altres comunitats o de l’estranger
La discussió es va centrar sobretot en els estudis de Medicina, que és on el malestar fa més temps que s’arrossega. Junts sosté que a les facultats públiques de Medicina de Catalunya els alumnes procedents d’altres comunitats autònomes o de l’estranger representen prop del 40% del total, i que en centres com la Universitat de Lleida i la Rovira i Virgili aquest percentatge s’eleva fins al 70%.
D’aquesta manera, una part dels estudiants formats a Catalunya acaben exercint fora i això redueix el retorn de la inversió pública en un context de manca de professionals sanitaris.
En aquest context, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, es va reunir l’octubre passat amb els degans de les facultats de Medicina catalanes per abordar la planificació del sistema, les necessitats del grau i el marc legal vigent. Segons la resposta escrita del Govern al Parlament, en aquella reunió es va constatar que la Generalitat no podia eliminar unilateralment el districte únic perquè deriva del Reial decret 69/2000, una regulació estatal.
Vies alternatives
Davant aquest límit jurídic, el Govern defensa vies alternatives dins del sistema actual. Entre les opcions plantejades hi ha que la valoració dels estudiants que opten a Medicina tingui en compte el percentil de la seva nota dins de la comunitat autònoma d’origen, per reflectir millor el pes real de cada qualificació segons el context territorial.
La consellera també va exposar el pla d’increment de places i l’impuls del trasllat d’estudiants de Medicina a altres campus catalans, amb l’objectiu de facilitar la circulació i la retenció del talent.
El debat té també una dimensió competencial. L’article 172 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre la coordinació dels procediments d’accés a les universitats, la competència compartida sobre la regulació del règim d’accés i la competència executiva sobre l’expedició dels títols universitaris oficials. És en aquest terreny on els partidaris del districte propi situen la seva reivindicació, tot i que el Govern admet que, amb la normativa estatal actual, no té marge per desactivar per si sol el model obert vigent
